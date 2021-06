Dans le post Instagram de Kensington Palace sur l’événement de la duchesse de Cambridge avec le Dr Jill Biden, la légende de l’IG incluait cet aperçu curieux: “La semaine prochaine, la duchesse a hâte de partager une annonce majeure sur la façon dont elle travaille pour élever l’importance de petite enfance et poursuivre la conversation sur cette question vitale. Vous, les gars!!! Nous obtenons totalement plus de camemberts !! Nous pourrions même recevoir un tout nouveau sondage, et elle devra acheter une nouvelle garde-robe avec des boutons supplémentaires pour sa deuxième décennie d’« étude » du développement de la petite enfance. J’ai vraiment hâte ! Mais bien sûr, Keen Kate ne peut jamais simplement aimer en silence. Non, elle doit avoir le mérite d’avoir pensé à être enthousiaste, c’est pourquoi il y a eu de curieux morceaux de battage médiatique sur les nouveaux plans audacieux recouverts de boutons pour faire encore plus de camemberts.

Kate Middleton est sur le point de « intensifier » sa campagne pour la petite enfance avec le lancement d’une nouvelle initiative « ambitieuse et extrêmement importante » qui égalera le prix Earthshot de 50 millions de livres sterling du prince William. La duchesse de Cambridge, 39 ans, défend la cause depuis qu’elle a rejoint la famille royale et a été l’un des moteurs d’une étude historique sur les perceptions de la petite enfance et son impact sociétal l’année dernière. Cette semaine, la mère de trois enfants lancera un nouveau projet à travers elle et la Fondation royale du prince William qui explorera davantage la science entourant la petite enfance et sensibilisera à la question, avec de nouvelles collaborations avec des groupes pertinents, rapporte le Daily Telegraph.

Lord Hague, président de la Royal Foundation, a déclaré à la publication que Kate pense qu’il s’agit de l’un des “plus grands problèmes de notre temps” et qu’il s’agit d’un “élément central de son travail sur la manière dont les problèmes de conservation sont pour le duc”. Il l’a qualifié d'”ambitieux” et de “moment extrêmement important”, ajoutant que l’intérêt de la duchesse pour les premières années ne vient pas seulement d’être une mère, mais “vient en fait de tous les adultes qu’elle a rencontrés”, ainsi que d’elle. propre enfance heureuse.

Kate a précédemment parlé de son intérêt personnel pour les premières années lors d’un discours historique après que son enquête Five Big Questions on the Under Fives a recueilli plus de 500 000 réponses.

Selon l’expert royal Camilla Tominey, correspondante royale du Daily Telegraph, la duchesse savait dès le moment où elle épousa le prince William qu’elle voulait trouver une cause philanthropique qu’elle pourrait défendre avec autant d’impact que la campagne contre les mines terrestres de la princesse Diana.