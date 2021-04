La duchesse Kate, passionnée de paix, espère “ apaiser les tensions ” entre Will et Harry ⋆ .

Dieu le bénisse. Camilla Tominey au Telegraph a une autre exclusivité intéressante, vous les gars! «Kate pourrait agir en tant qu’artisan de la paix entre William et Harry» lors des funérailles du duc d’Édimbourg. Keen Guevera, la cheville ouvrière de la monarchie et pacificateur international. Bientôt, ils enverront Lynchpin Guevara en Irlande du Nord pour tout régler! Mais d’abord, elle devra régler cette terrible situation entre le prince William et le prince Harry. La perruque qui a sauvé la monarchie: l’histoire de Catherine.

Le duc de Cambridge ne sera pas réuni avec le prince Harry avant le jour des funérailles de leur grand-père, lorsque la duchesse de Cambridge devrait agir en tant qu’artisan de la paix entre les frères royaux. Les frères et sœurs auraient parlé au téléphone depuis que Harry a atterri au Royaume-Uni dimanche et espèrent enfin se voir en chair et en os samedi matin, avant la cérémonie de 15 heures au château de Windsor.

Des sources proches des deux couples insistent sur le fait qu’ils mettront leurs différences de côté pour le bien de la reine alors que la famille se réunit à la chapelle St George pour se souvenir du duc d’Édimbourg, décédé vendredi, à l’âge de 99 ans.

Comme l’a dit une source royale: «Ils savent qu’il ne s’agit pas d’eux samedi – il s’agit d’honorer la mémoire de leur grand-père et de soutenir leur grand-mère. Je serais extrêmement surpris si ce n’était pas au centre de leurs deux esprits. Ils auront envie de passer du temps ensemble en famille, dans le même fuseau horaire pour une fois. » Un autre initié bien placé a déclaré: «Tout l’accent est mis sur la reine. Aucune exception. Une famille unifiée.

La duchesse de Cambridge, qu’Harry a décrite comme la «grande sœur que je n’ai jamais eue» lorsqu’elle s’est fiancée à William en 2010, aidera à négocier la paix entre son mari et son beau-frère. Kate, 39 ans, aurait «espéré une réconciliation» avec Harry et Meghan avant l’interview d’Oprah, disant à des amis qu’elle ne pensait pas qu’il était trop tard pour «les ramener».

Au cours des deux heures de grande écoute du mois dernier, Meghan a accusé Kate de l’avoir fait pleurer lors de l’essayage d’une robe de demoiselle d’honneur avant son mariage avec Harry en mai 2018 et s’est demandé pourquoi elle n’avait pas agi pour corriger les informations selon lesquelles c’était l’inverse. Elle a dit que Kate “en était propriétaire et s’est excusée” avec une note manuscrite et des fleurs. Des affirmations ont ensuite émergé suggérant que Meghan avait claqué la porte au visage de Kate lorsqu’elle a fait l’offre de paix à la porte de Nottingham Cottage, l’ancienne maison des Sussex au palais de Kensington.

Avec Meghan enceinte incapable d’assister aux funérailles sur les conseils du médecin, on espère que Kate pourra favoriser un rapprochement, estimant qu’il est «incroyablement triste» que William et Harry ne soient pas en meilleurs termes. Selon une source: «Étant si proche de ses propres frères et sœurs, Pippa et James, et ayant été témoin de première main du lien spécial entre William et Harry, elle a trouvé la situation dans son ensemble difficile et bouleversante.

Plus introvertie que son personnage public pourrait le suggérer, la duchesse pondérée a été crédité d’avoir «apprivoisé» les émotions parfois enflammées de William depuis leur mariage il y a dix ans. Contrairement à son mari, qui est «un peu accro aux nouvelles», la mère de trois enfants a tendance à se dérober à la couverture médiatique et a acquis une réputation pour son imperturbable face à une crise royale. La source a ajouté: «C’est certainement quelqu’un qui évite les conflits et espère apaiser les tensions.»