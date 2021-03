La duchesse Kate veut que nous sachions qu’elle a écrit une lettre à la famille de Sarah Everard ⋆ .

L’une des choses les plus viles et les plus répréhensibles que la duchesse de Cambridge ait faites cette année a été d’exploiter une femme morte pour sauver sa terrible image (celle de Kate). Sarah Everard a été enlevée et assassinée dans un espace public à Londres le 3 mars. Everard a été kidnappé et assassiné par un flic et une sorte de complice. Au milieu d’une conversation nationale et internationale sur les hommes qui s’attaquent aux femmes et aux femmes qui modifient leur comportement pour éviter d’être agressées, Kate a décidé de faire un petit mouvement de relations publiques évident. Elle s’est présentée au mémorial de fortune d’Everard, a fait en sorte qu’un vidéaste de Sky News la filme – alors qu’elle se promenait sans masque – et a fait confirmer au palais qu’elle avait posé des jonquilles de son jardin et qu’elle se souvenait avoir marché autour de Londres la nuit avant qu’elle ne le soit. marié.

Le lendemain de la cascade évidente de Kate, elle était l’image principale de tous les journaux britanniques, ce qui était le but de tout cela. La mort tragique de Sarah Everard et la conversation plus large sur la misogynie violente ont été écartées juste pour que Kate puisse essayer de ressembler moins à une petite Mean Girl. Et tout comme chacune des cascades évidentes de Kate, celle-ci ne s’est pas très bien déroulée. Donc, au lieu de simplement prendre le L et d’essayer de faire oublier aux gens comment elle a exploité une femme morte, Kate double. Des «sources» disent au Daily Mirror que Kate a écrit une lettre à la famille d’Everard. Très curieux de savoir comment nous découvrons cette lettre.

La disparition et la mort de Sarah Everard ont touché une corde sensible chez la duchesse de Cambridge, qui marchait seule dans les rues de Londres lorsqu’elle était jeune femme. Et la maman de trois enfants était tellement émue qu’elle a écrit une lettre émouvante à la famille de la femme de 33 ans exprimant sa tristesse et sa sympathie. Kate, 39 ans, vivait auparavant à moins de cinq kilomètres de Clapham, dans le sud de Londres, où Sarah a disparu le 3 mars – partageant un appartement à Chelsea avec sa sœur Pippa. Une source a déclaré: «La lettre de Kate était profondément personnelle et sincère, elle a exprimé sa tristesse absolue face à ce que la famille et les proches de Sarah vivent. Elle a dit qu’elle savait qu’aucun mot ne pouvait changer ce qui s’était passé mais qu’elle voulait leur faire savoir qu’eux et Sarah étaient dans ses pensées. C’était une affaire privée pour elle et elle voulait montrer son unité avec tous ceux qui partagent ces sentiments. Une source proche de la famille de Sarah a déclaré qu’ils étaient «extrêmement touchés» d’avoir reçu la lettre. Un porte-parole du palais de Kensington a déclaré: «Nous ne commentons pas la correspondance privée.»

[From The Daily Mirror]

Juste pour que nous soyons clairs, le palais de Kensington a informé le Mirror que Kate avait envoyé une lettre à la famille d’Everard, décrit ce qu’il y avait dans la lettre, puis a dit au Mirror qu’ils n’avaient aucun commentaire officiel. Kate exploite toujours cette tragédie déchirante, donc Kate ressemblera moins à un trou. Je m’attends à mi-chemin à ce que KP divulgue une copie de la lettre que Kate a envoyée afin que le Daily Mail la publie et que Kate puisse les poursuivre, juste pour que Kate puisse copier à nouveau Meghan.

Photos gracieuseté d’Avalon Red, Backgrid.