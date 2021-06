La duchesse Meghan a écrit la préface du rapport annuel de son patronage Mayhew ⋆ .

Il y a des mois, la reine Elizabeth a « forcé » le duc et la duchesse de Sussex à renoncer à leurs parrainages royaux. C’était l’une des nombreuses punitions infligées par la firme à Harry et Meghan pour avoir osé mener une vie heureuse, libre et riche. De plus, ils ont accès à la plage. Quoi qu’il en soit, ce qui était drôle dans le truc de « leur faire abandonner leurs parrainages », c’est qu’aucun des parrainages de Harry et Meghan ne voulait leur dire au revoir. H&M était parfait pour les affaires, et les organisations caritatives « privées » britanniques les ont simplement gardées. Il n’y avait aucun moyen pour Liz de forcer un organisme de bienfaisance privé à chasser Harry et Meghan. C’est pourquoi Meghan est toujours la patronne royale de Mayhew, l’association caritative pour le bien-être des animaux au Royaume-Uni. Mayhew aime Meghan. Mayhew a demandé à Meghan d’écrire l’avant-propos de leur revue annuelle, et le voici :

« Au cours de la dernière année, chacun de nous a ressenti les effets profonds de la pandémie mondiale de Covid-19. Qu’il s’agisse de la perte d’un être cher, des problèmes de santé auxquels beaucoup trop de gens sont confrontés ou des changements de vie disproportionnés que tout le monde a connus, cela a été un processus accablant de deuil, de croissance et aussi de gratitude. J’ai entendu beaucoup d’entre vous parler de l’impact d’avoir un animal de compagnie avec vous à la maison pendant l’isolement du confinement ; vous avez mentionné l’effet thérapeutique d’avoir votre animal à vos côtés et le réconfort et le confort que vous avez trouvé en sa compagnie. Cet effet est quelque chose que Mayhew s’efforce de fournir jour après jour aux personnes dans tout le Royaume-Uni et au-delà.

«Je tiens à remercier tous les amoureux des animaux à Londres, au Royaume-Uni et dans le monde qui ont soutenu Mayhew au cours de l’année écoulée. Grâce à votre aide, malgré les difficultés, Mayhew a pu continuer à apporter un soutien vital aux chats et aux chiens, ainsi qu’aux communautés qui les entourent. J’ai été fier de voir Mayhew s’adapter au moment présent – ​​grâce au relogement virtuel, aux visites de TheraPaws sur Zoom et à la livraison de forfaits de soins aux animaux et aux propriétaires d’animaux dans le besoin. L’organisation a sauvé et réhabilité des chats et des chiens dans des situations critiques et, bien sûr, a fourni des services vitaux de santé animale à l’étranger dans des pays également touchés par la pandémie.

«Quand je réfléchis à 2020, je reviens toujours à l’importance de la communauté et de la connexion. Nous avons peut-être été forcés de nous séparer, mais nous avons trouvé de nouvelles façons d’être proches et de nous soutenir mutuellement dans cette crise commune. Pour beaucoup d’entre nous, cela a été rendu d’autant plus facile avec nos animaux de compagnie à nos côtés. Mayhew – et des milliers de petits organismes communautaires comme eux – continueront d’écouter, d’adapter leurs services et de fournir les ressources dont les personnes et les animaux ont besoin pour rester ensemble et persévérer dans les épreuves. Alors que nous construisons collectivement vers l’avenir, j’espère sincèrement que nous le ferons avec un soutien et une appréciation continus pour des organisations comme Mayhew, qui poursuivent leur travail vital en temps de crise et en temps de calme. Leur engagement envers la cause du bien-être animal est indéfectible et leur effet sur le bien-être de notre communauté est évident. »