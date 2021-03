La duchesse Meghan a envoyé un gâteau à l’huile d’olive au citron et envoie peut-être trop d’émojis ⋆ .

La duchesse de Sussex a fait quelque chose de bien pour le World Central Kitchen, qui est l’un des grands partenaires caritatifs d’Archewell. Archewell finance des dizaines de milliers de repas au niveau national et international par l’intermédiaire de la WCK, et Meghan noue des liens personnels avec certains des travailleurs et des bénévoles de la WCK. Les femmes préparant et distribuant des repas via WCK à Chicago ont eu une surprise spéciale: un gâteau au citron et à l’huile d’olive cuit par Meghan elle-même, avec des citrons de sa propre citronneraie à Montecito. Le gâteau est magnifique et tout cela est tellement sur la marque pour Meghan. Et si son objectif n’était jamais de dominer le monde mais peut-être d’ouvrir une jolie petite boulangerie à Montecito?

Pendant ce temps, parce que le Mail on Sunday est obsédé par tout ce qui concerne Meghan, ils ont cette histoire idiote sur la façon dont un ami a accidentellement envoyé à Meghan un message vocal dans lequel «l’ami» se plaignait de l’utilisation d’émojis par Meghan. Dans la colonne «Talk of the Town» du Mail:

C’est devenu la malédiction de la communication moderne: écrire un message texte cinglant à propos de quelqu’un, puis lui envoyer accidentellement. Imaginez maintenant aggraver l’horreur en enregistrant une note vocale peu plaisante sur la duchesse de Sussex – puis en la cinglant sur son téléphone par erreur. Eh bien, j’ai entendu dire que cette chose même est arrivée à un copain de Meghan, une femme qui a apparemment le don de se brouiller avec des amis sur des affrontements perçus dans le meilleur des cas. Bien que je ne puisse pas divulguer le nom de cet ami, j’entends dire que la personne est mortifiée par l’incident. Après tout, il est difficile de prétendre que quelqu’un d’autre a joué une farce alors que c’est si manifestement votre voix sur l’enregistrement. Inutile de dire que l’incident aurait altéré les relations avec la duchesse, et on m’a dit que les deux hommes se sont séparés. Selon ma source: « L’un des amis britanniques de Meghan s’est brouillé avec elle parce que Meghan écrivait tous ces messages avec des tas d’émojis. L’ami a dicté une note vocale WhatsApp en disant: « Dieu, Meghan est tellement ennuyeuse avec tous ses emojis, elle continue de m’envoyer tous ces emojis ». Mais ensuite, l’amie a envoyé le mémo vocal à Meghan elle-même par accident au lieu de l’envoyer à un ami commun. Avec cet ami en particulier apparemment maintenant hors de la liste des cartes de Pâques, la collection de amis britanniques proches de Meghan et Harry semble avoir été réduite encore plus. Qui peut oublier à quel point d’anciens amis tels que l’ancien « homme d’aile » de Harry, Tom Inskip, n’ont pas été invités à la réception du soir à Frogmore House après le mariage royal en 2018, alors que des personnalités comme Oprah Winfrey figuraient sur la liste, même si Harry la connaissait à peine. J’entends aussi que les Sussex ne parlent plus beaucoup à Jack Mann, l’un des plus vieux amis de Harry. À un moment donné, Jack était censé être le témoin du prince.

[From The Daily Mail]

Tout d’abord, envoyez-vous des cartes de Pâques à vos amis? Sommes-nous censés faire cela et personne ne l’a dit à cette personne vaguement hindoue? Bizarre. Deuxièmement, comment se fait-il que Meghan soit blâmée pour qu’un de ses amis britanniques soit super impoli envers ELLE? Quand quelqu’un est impoli avec vous, vous devriez lui couper la parole, mon Dieu. Troisièmement, ce n’est pas la première fois que nous entendons dire que Meghan – et Harry – utilisent des tonnes d’émojis. Harry en particulier est un grand fan de textos d’emojis, et on dit qu’il est un grand fan des emoji fantômes en particulier. Hmmm.

Photos gracieuseté d’Avalon Red.