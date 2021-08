La duchesse Meghan lance un tutorat d’aide à l’emploi pour les femmes

Collection de mode à des fins caritatives 0:31

. – Meghan, duchesse de Sussex, a lancé un plan de mentorat à l’occasion de son 40e anniversaire pour aider les femmes à retourner sur le marché du travail après la pandémie.

Le programme, appelé 40×40, est “un effort mondial qui encourage les gens du monde entier à s’engager à consacrer 40 minutes de leur temps pour aider les femmes à retourner au travail”. C’est ce qu’explique un communiqué de presse de la Fondation Archewell, fondée par Meghan et son mari, le prince Harry, duc de Sussex.

“Alors que je réfléchis à mon 40e anniversaire et aux nombreuses choses pour lesquelles je suis reconnaissant, cela m’étonne que le temps soit l’un de nos cadeaux les plus grands et les plus essentiels”, a écrit Meghan dans un message sur le site Web d’Archewell.

« Au cours des deux dernières années, et en grande partie à cause de la pandémie de COVID-19, des dizaines de millions de femmes dans le monde ont quitté le marché du travail, dont plus de deux millions de femmes aux États-Unis », a-t-il noté.

« Beaucoup de ces femmes subissent également le plus gros de la crise en ce qui concerne le travail non rémunéré, notamment la scolarité et la prise en charge des membres de la famille. Et les dernières recherches montrent que moins de femmes que d’hommes retrouveront du travail à mesure que nous nous remettrons de la pandémie », a écrit la duchesse.

“Je crois que le mentorat est un moyen d’aider les femmes à reprendre confiance en elles et à reconstruire leur force financière”, a-t-elle ajouté.

Des célébrités rejoignent le mentorat de Meghan

La duchesse a appelé à la participation de 40 militants, athlètes, artistes et dirigeants mondiaux. Parmi ceux qui se sont engagés à consacrer 40 minutes de leur temps pour encadrer une femme dans leur communauté figurent : Adele, Amanda Gorman, Amanda Nguyen, Deepak Chopra, Dr Ibram X. Kendi, Gloria Steinem, José Andrés, Dra. Nadine Burke Harris , Sophie Grégoire Trudeau et Stella McCartney.

L’actrice Melissa McCarthy a rejoint Meghan dans une vidéo pour annoncer le lancement de l’émission. À un moment donné, on peut voir le prince Harry jongler en arrière-plan.