La durabilité de l’iPhone 13 Pro Max testée dans une nouvelle vidéo

Avec chaque nouvel iPhone, nous voyons toujours des tests similaires. Si au début, les gens étaient obsédés par le pliage des smartphones, le test de chute est l’un des plus importants pour les clients. Si vous vous demandez comment l’iPhone 13 Pro Max gère les chutes de différentes hauteurs, le voici.

YouTuber EverythingApplePro a décidé de montrer comment l’iPhone 13 Pro Max et l’iPhone 13 Pro résistent à certains tests de chute. Si vous ne voulez pas apprendre par votre expérience, il vous a couvert.

Apple affirme que l’iPhone 13 a le “verre le plus résistant de tous les smartphones” grâce au Ceramic Shield. Même si, le verre est du verre et peut se briser. De plus, les iPhones de cette année sont plus lourds que le modèle précédent. Est-ce que cela rend l’iPhone 13 plus fragile ?

Quand Apple fait la publicité du Ceramic Shield – et la société le fait beaucoup – cela ne montre jamais que l’iPhone tombe sur un sol dur. Cette fois, EverythingApplePro montre l’un des scénarios les pires, mais réels : un sol en béton.

Lorsqu’il fait tomber trois fois les deux iPhones de la hauteur d’une table, ils n’ont aucune rayure nulle part. À la hauteur d’une personne parlant au téléphone, l’écran de l’iPhone 13 Pro n’a pas survécu et s’est cassé, même si le 13 Pro Max allait toujours bien. Les deux téléphones fonctionnaient très bien.

D’une hauteur d’environ 10 pieds, l’iPhone 13 Pro a eu le dos détruit, tandis que le 13 Pro Max se tenait immobile, avec seulement quelques rayures dans la finition en acier inoxydable. Mais quand il est tombé avec l’écran vers le bas, il s’est finalement cassé, bien qu’il fonctionne toujours.

Source : EverythingApplePro

Bien sûr, n’essayez pas de le faire avec votre nouvel iPhone brillant. Et bien que ce test ait été très favorable à l’iPhone 13 Pro Max, dans votre utilisation quotidienne, votre téléphone pourrait se casser plus facilement et à une hauteur inférieure.

N’oubliez pas d’ajouter un protecteur d’écran, un étui et même AppleCare+ s’il est disponible dans votre pays. Avec cela, même si vous cassez votre téléphone à 999 $, vous pouvez toujours en obtenir un nouveau pour une somme modique.

Si vous aimez regarder des téléphones coûteux en panne, regardez la dernière vidéo d’EverythingApplePro ci-dessous :

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :