La durabilité des armes dans BotW Sucks, contrairement à ce jeu d’action

Alors, sur lequel d’entre vous dois-je casser mon arme en premier ? Image : Sony

La durabilité des armes dans les jeux vidéo a un semblant de réalisme, illustrant que rien ne dure éternellement, quelle que soit la qualité de sa construction. Pourtant, avoir ma nouvelle épée brillante dans quelque chose comme The Legend of Zelda: Breath of the Wild est une connerie. Cela perturbe non seulement le déroulement du jeu lorsque je réussis un combo flashy, mais me laisse aussi souvent ouvert pour une raclée. Il n’y a que deux issues dans cette situation : mourir ou fuir. C’est pourquoi j’ai été ravi quand Ultra Age, un nouveau jeu d’action de style DMC, est sorti sur Nintendo Switch en septembre.

Ultra Age atténue les frustrations liées à la durabilité des armes, transformant plutôt le moment en un combo de finition satisfaisant à la fois percutant et élégant. Et quand cela se produit, ce n’est pas une surprise : Ultra Age affiche en fait votre durabilité à l’écran, dans le HUD, sans interrompre le flux ou l’élan que j’ai mis en mouvement.

Alors, qu’est-ce que l’Ultra Age alors ?

Ultra Age n’est pas un jeu révolutionnaire. Vous incarnez un héros JRPG standard nommé, attendez… l’âge. Cet aspirant à Squall “se lance dans une mission pour sauver l’humanité de l’extinction”, selon la description du jeu sur son site Web. Le résultat est un jeu d’action assez solide, quoique doux, dans la même veine que d’autres classiques du genre comme Bayonetta et Devil May Cry. Il y a des attaques légères et lourdes (qui peuvent être appuyées successivement pour des combos simples qui ont l’air cool), une esquive. L’habituel. Mais ce qui rend le combat du jeu si passionnant, c’est la façon dont il gère – ou plutôt, intègre – la durabilité des armes.

En bas à droite de l’écran se trouvent quatre icônes grises en forme de losange, chacune représentant l’une des six épées disponibles équipées : Charged Claymore, Claymore, Gunblade, Katana, Lightning Blade et Steel Blade. Lorsque vous attaquez des ennemis – des animaux cristallisés, des robots poussiéreux, des oiseaux – le gris de l’icône commence à s’épuiser, illustrant littéralement combien de temps l’épée durera jusqu’à ce qu’elle se brise. Vous pouvez basculer entre les quatre lames à la volée, ce qui entraîne une attaque à l’épée sophistiquée comme un uppercut de style Rébellion, avant qu’il n’explose dans une cascade d’énergie lumineuse.

Oh non, une de mes épées est sur le point de se briser. Que vais-je faire ?Image : Nintendo

Ou vous pouvez simplement le laisser se briser au milieu d’un combo. Ce qui est malade, c’est qu’aucun événement n’interrompt le flux. Il y a peut-être une pause d’une milliseconde entre les attaques pendant que Age dessine un autre Claymore ou Katana, mais c’est au mieux négligeable. Et mieux encore, lorsque l’interface utilisateur d’Ultra Age indique qu’une épée est sur le point de se briser, une invite de bouton apparaît, qui lance cette attaque de Break Blade fastueuse et à dégâts élevés. Devinez quoi? L’âge tire juste une autre arme juste après.

Qu’est-ce que cela a à voir avec Breath Of The Wild ?

Eh bien, comparez cela à Breath of the Wild. Ce que présente Ultra Age est essentiellement une barre de santé pour les quatre épées équipées. Dans Breath of the Wild, il y a un indicateur visuel, votre arme clignote et vous recevez une notification par SMS indiquant qu’elle est sur le point de se briser. Et une fois qu’une arme s’effondre dans Breath of the Wild, en particulier dans les premières parties du jeu, Link reste les mains vides. Héros du temps ? Plutôt une perte de temps. Ensuite, vous avez les combinaisons de boutons inutiles nécessaires pour équiper une autre lame. Ce n’est pas compliqué, mais cela perturbe le déroulement du jeu.

C’est ce qui fait pour moi de la durabilité des armes une corvée dans les jeux : le mécanicien vous interrompt presque toujours. Que cela vous oblige à gérer une autre ressource (des kits de réparation ou des armes elles-mêmes) ou vous laisse sans défense dans une situation tendue, vous soucier de l’état de votre équipement devrait être la dernière chose à laquelle vous pensez. Je comprends la philosophie derrière la durabilité des armes, bien sûr. Il est destiné à encourager l’expérimentation fortuite, car vous ne pouvez pas perpétuellement utiliser cette arme que vous aimez le plus. Mais le plus souvent, cela ressemble à un obstacle par cœur.

En bref, Ultra Age rend la durabilité des armes cool. C’est omniprésent, à la fois par la barre de santé et l’invite du bouton, mais il existe des moyens d’éviter de casser une lame dans ce jeu indépendant développé pour quatre personnes. Vous pouvez vous pencher complètement et exécuter une attaque Break Blade ou simplement regarder l’épée éclater à la lumière bleue. Cependant, peu importe comment une arme se brise dans Ultra Age, le mécanicien ne vous arrête jamais dans votre élan. Et il est rafraîchissant de voir ce terrible trope de conception incorporé de manière si transparente. J’espère que d’autres jeux apprendront du gameplay du développeur Next Stage.

Ultra Age est maintenant disponible sur Nintendo Switch et PlayStation 4, avec une sortie PC en préparation.