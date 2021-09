La durabilité des armes revient dans Dying Light 2

in

Techland a révélé quelques détails supplémentaires sur son approche de la conception d’armes dans le prochain Lumière mourante 2. Dans un nouvel épisode de la série de journaux de développement Dying 2 Know, le développeur a abordé certains des nouveaux et anciens mécanismes de la suite.

Quiconque a joué au jeu original sait que la durabilité des armes était un facteur important au combat. Les armes auraient des statistiques de durabilité variables, en fonction de leur qualité, et se cassaient souvent après une utilisation prolongée. Vous pouviez les réparer, mais le jeu encourageait généralement à détenir plus d’une arme à la fois afin que vous puissiez rapidement basculer entre elles.

Le producteur Szymon Strauss a expliqué que Techland ramène ce mécanisme pour Dying Light 2, bien que le développeur espère que les joueurs utiliseront davantage la verticalité et les pièges environnementaux cette fois-ci. En parlant de cela, bien que le jeu n’ait pas d’armes à feu, il existe des canons fixes que vous pouvez tirer.

La vidéo ne leur montrait que des illustrations conceptuelles, mais il semble qu’elles soient destinées à être utilisées dans des situations limitées, et non à quelque chose que vous pouvez utiliser et faire des ravages.

Fait intéressant, alors que les armes dans Dying Light 2 sont presque entièrement au corps à corps, leurs conceptions ont radicalement changé depuis le premier match. Là où vous trouverez généralement des objets communs comme des couteaux et des machettes, la suite se déroule 20 ans après le début de l’apocalypse, de sorte que les gens sont essentiellement revenus à l’époque médiévale en concevant des armes élaborées composées de différents composants aléatoires.

Dying Light 2 a récemment été reporté à 2022. Le jeu sortira désormais le 4 février sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S.