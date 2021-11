La durabilité est sur la liste de souhaits cette saison des vacances

SustainAble Home Goods vend en ligne une sélection de produits respectueux de l’environnement et propose également des emballages en tissu qui peuvent être réutilisés.

Certains enfants pourraient se réveiller le matin de Noël pour trouver plus de cadeaux faits maison et beaucoup moins de papier d’emballage sous le sapin.

Un acheteur sur trois a déclaré qu’il prévoyait d’abandonner le papier d’emballage traditionnel pour des raisons environnementales cette saison des fêtes, selon un sondage Accenture, qui a interrogé 1 515 consommateurs américains en août sur leurs projets d’achats pour les fêtes.

Entre-temps, près d’un quart des consommateurs envisagent d’acheter du matériel ou des ingrédients pour offrir leurs propres cadeaux faits maison cette année, a constaté Accenture. Et 37% des gens disent qu’ils vont probablement faire leurs achats dans des canaux d’occasion tels que les friperies cette saison des vacances – pour les autres et pour eux-mêmes. Cette mesure a atteint 50 % pour les acheteurs de moins de 40 ans.

« Ce sont des vacances durables », a déclaré Jill Standish, responsable de la pratique mondiale de la vente au détail d’Accenture. « Et les gens sont plus conscients que jamais. »

Après avoir passé tant de temps à la maison depuis mars 2020, de nombreux ménages sont dans un « état d’esprit différent » lorsqu’ils pensent à la décoration et aux cadeaux, a déclaré Standish.

« Ce seront moins des vacances matérialistes et plus humaines », a-t-elle déclaré. « Les gens sont plus conscients des complexités de la chaîne d’approvisionnement et ils sont plus conscients de ce qui se passe avec l’environnement. »

Elle a déclaré que l’enquête d’Accenture avait également révélé que 70 % des consommateurs prévoyaient de faire des contributions caritatives cette saison des fêtes, montrant également une « générosité d’esprit ». « Les gens disent : ‘Je vais ouvrir mon portefeuille.’ Mais comment ils le dépensent et pour quoi ils le dépensent est différent », a déclaré Standish.

« L’essor du consommateur conscient »

SustainAble Home Goods, un fournisseur de cadeaux et de décorations respectueux de l’environnement, a une section « cadeaux éthiques » sur son site Web cette année – proposant des articles tels que des verres vintage, des mélanges de thé en vrac et des bougies faites à la main, entre autres produits. La petite entreprise a déclaré qu’elle avait vu ses ventes augmenter au cours de la pandémie, alors que de plus en plus d’acheteurs tombaient sur son site Web à la recherche de marques durables.

« J’appelle cela la montée du consommateur conscient », a déclaré LaToya Tucciarone, fondateur et PDG de SustainAble Home Goods. « Cela dure depuis un certain temps, et nous en avons parlé aux gens – qu’ils doivent faire attention à ce groupe qui arrive. Parce que je pense que c’est vraiment l’avenir du commerce de détail. »

« Les gens veulent plus de sens derrière les choses qu’ils achètent, et les gens sont beaucoup plus conscients de ce qu’ils achètent. Et Covid a vraiment accéléré cela », a-t-elle ajouté.

Sur Etsy, les recherches d’articles respectueux de l’environnement ont augmenté de 28 % cette année par rapport à l’année précédente, selon la porte-parole Lily Cohen. Et au cours des six derniers mois, les recherches sur Etsy de cadeaux écologiques, durables et biodégradables ont augmenté de 48% par rapport à la même période en 2020, a déclaré Cohen.

Sur Pinterest, les recherches de décorations de Noël durables ont augmenté de 50 % en octobre par rapport à octobre dernier, selon la porte-parole Azizza Brinson. Et le nombre de personnes à la recherche d’idées de cadeaux durables a augmenté de 33% le mois dernier par rapport à l’année précédente, a déclaré Brinson.

Comme Standish, le PDG et fondateur de First Insight, Greg Petro, a déclaré que la pandémie avait agi comme un accélérateur des tendances en matière de durabilité.

« Tout le monde était coincé à la maison et recevait des colis quotidiennement, et je pense que ce point d’inflexion a changé l’état d’esprit et la trajectoire de presque tous les groupes de consommateurs », a déclaré Petro.

Réutiliser les emballages cadeaux

Dans une enquête distincte, First Insight a révélé que 39 % des consommateurs pensent que les emballages durables sont « très importants » lors de leurs achats, contre 28 % en 2019. Le groupe de recherche sur les consommateurs, ainsi que le Baker Retailing Center de la Wharton School de l’Université de Pennsylvanie , a interrogé 1 122 consommateurs du 1er au 10 juillet.

Pour permettre aux vendeurs Etsy d’utiliser plus facilement des emballages durables, la société s’est associée à EcoEnclose. Les vendeurs peuvent acheter ses emballages fabriqués à partir de matériaux recyclés et de papier provenant de sources responsables.

En ce qui concerne le retrait des emballages cadeaux, SustainAble suggère aux clients de découper de vieilles couvertures ou d’autres tissus à la place. Il vend également des tissus de style japonais sur son site Web que les acheteurs peuvent utiliser pour regrouper des cadeaux et les réutiliser plus tard.

« Lorsque vous le donnez à quelqu’un, vous pouvez lui dire d’emballer son prochain cadeau à quelqu’un, et vous pouvez le transmettre sur toute la ligne », a déclaré Tucciarone. « Nous essayons de rendre cela plus accessible. »

« De plus en plus de gens considèrent les articles durables comme des choix de cadeaux », a-t-elle ajouté. « Nous avons parcouru tous nos ustensiles réutilisables en avion… les gens se disent : ‘C’est un super bas de Noël.' »