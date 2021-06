La dure complainte de Mbappé : “C’est très difficile de tourner la page”

29/06/2021 à 8h28 CEST

.

Kylian Mbappé, qui a ruiné le penalty qui signifiait l’élimination de la France de l’Euro 2020, a admis que “il est très difficile de tourner la page”.

L’attaquant du Paris Saint Germain a décoché le dernier tir de la séance de tirs au but et a été dégagé par le gardien Yann Sommer, qualifiant ainsi la Suisse pour les quarts de finale, où ils affronteront l’Espagne vendredi, et sont repartis dans le caniveau au gala de la sélection.

“La tristesse est immense après cette élimination, nous n’avons pas pu atteindre notre objectif. Je suis dévasté par le penalty. Je voulais aider l’équipe, mais j’ai échoué.”Il a dit dans un message posté sur ses réseaux sociaux après la rencontre.

“Ça va être difficile de dormir, mais ce sont, malheureusement, les aléas de ce sport que j’aime tant”, a déclaré l’attaquant français, champion du monde en Russie 2018.

Dans son message, il indique qu’il sait que les fans seront “déçus”, mais les remercie pour leur soutien et pour avoir cru en l’équipe. “Le plus important sera de se lever encore plus fort au cours des prochaines années. Félicitations et bonne chance à la Suisse.”, a-t-il conclu.