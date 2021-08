La durée de conservation de Daniel Ricciardo en F1 a «quelques années de plus»

Daniel Ricciardo prévoit de rester en Formule 1 pendant « quelques années de plus » – tant qu’il reste compétitif, c’est-à-dire.

L’Australien est en passe d’être l’un des hommes d’État les plus âgés sur la grille, maintenant 32 ans et avec seulement quatre pilotes de plus que lui en termes d’âge.

Tous ce quatuor sont les champions du monde passés et présents toujours en compétition, ce statut étant naturellement déçu, Ricciardo n’a pas atteint lui-même.

À l’heure actuelle, l’ancien pilote Red Bull et Renault semble loin de concourir pour un titre ayant étonnamment lutté depuis qu’il a rejoint McLaren cette saison, bien que le nouveau règlement de l’année prochaine puisse offrir une réinitialisation et raviver ses espoirs de devenir un challenger.

Mais Ricciardo a insisté sur le fait qu’il ne voudra pas traîner en Formule 1 si tout ce qu’elle offre est de rouler à l’arrière avec peu de chances de succès.

Ce n’est pas quelque chose qu’il a connu depuis qu’il a rejoint Red Bull en 2014, remportant sept courses depuis lors, alors qu’il s’approche maintenant de son 200e Grand Prix à Spa le dernier week-end d’août.

L’adaptation de Daniel Ricciardo à la McLaren, c’est apparemment comme apprendre à jouer d’un instrument.https://t.co/FnDrC6Eqzp #F1 pic.twitter.com/HVqbPDI8v2 – PlanetF1 (@Planet_F1) 10 août 2021

Lorsqu’on lui a demandé lors d’une interview avec Motorsport.com si, ayant près d’une décennie de moins que Kimi Raikkonen, il pourrait courir encore longtemps, Ricciardo a déclaré : « Cela dépend de nombreux facteurs.

« Je me suis toujours considéré comme un gagnant dans ce sport, donc si je me retrouvais constamment hors des points et sans la bonne équipe derrière moi, je dirais probablement ‘d’accord, mon temps ici est terminé, au revoir’.

« Mais pour le moment, je pense que je serai ici encore quelques années. Alors que j’approche du 200e Grand Prix et que je repense à ce que je vois, cela me rend heureux car arriver en Formule 1 est la chose la plus difficile à réaliser pour un pilote, mais ce n’est pas non plus facile d’y rester.

« Je suis donc fier de mon parcours. J’aurais évidemment aimé un titre mondial mais je suis content et satisfait des choix que j’ai faits. Ensuite, pour l’avenir, nous verrons ce qui m’est réservé.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait se voir dans une autre catégorie en dehors de la F1, Ricciardo a répondu : « Je ne sais pas, vraiment. Je regarde Fernando Alonso et je vois qu’il va bien, mais je suis sûr qu’à un moment donné, je dirai “d’accord, ça suffit”, je suis fatigué ou je ne veux plus pousser une voiture à la limite.

« Peut-être que quand je vieillis, d’autres choses commencent à arriver. Mais je ne pense pas que cela m’arrivera de sitôt. Peut-être cinq, sept ans, qui sait ?