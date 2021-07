La durée de la vidéo TikTok passe à trois minutes pour tous les utilisateurs

La durée de la vidéo TikTok est augmentée, à la suite d’un test réussi qui a commencé en décembre de l’année dernière. La société affirme que le changement est motivé par la demande des créateurs…

L’annonce indique qu’il faudra quelques semaines pour le déploiement à tout le monde.

Il y a tellement de choses qui peuvent se passer en une minute TikTok, des comédies musicales participatives et des chants de chant de marins aux recettes de pâtes feta, aux revivals du patin à roulettes, et plus encore. Nous introduisons maintenant la possibilité pour notre communauté mondiale de créer des vidéos plus longues, ouvrant la voie à une narration et à un divertissement encore plus riches sur TikTok.

L’expression créative rassemble les gens. C’est ainsi que nous nous connectons avec nos communautés. C’est ainsi que nous nous divertissons, nous éduquons, nous informons et nous nous inspirons les uns les autres. C’est également pourquoi nous nous sommes concentrés sur la fourniture à notre communauté d’une gamme d’outils pour aider à libérer leur créativité – les vidéos plus longues sont désormais un outil de plus que les gens peuvent utiliser pour captiver la communauté avec leur expression créative.

Certains d’entre vous ont peut-être déjà vu une vidéo plus longue sur TikTok – nous avons laissé les créateurs du monde entier expérimenter le format étendu. Les créateurs sont déjà habitués à tisser des histoires en plusieurs parties sur TikTok (nous connaissons tous l’expression “aimez et suivez pour la partie 3”), mais nous entendons souvent des créateurs qu’ils aimeraient juste un peu plus de temps pour apporter leur des démonstrations de cuisine, des tutoriels de beauté élaborés, des plans de cours éducatifs et des sketchs comiques prennent vie avec les outils créatifs de TikTok. Avec des vidéos plus longues, les créateurs auront le canevas pour créer des types de contenu nouveaux ou étendus sur TikTok, avec la flexibilité d’un peu plus d’espace.

Au cours des prochaines semaines, nous déploierons la possibilité de créer des vidéos plus longues pour tout le monde sur TikTok, donnant à notre communauté mondiale la possibilité de filmer, télécharger et éditer des vidéos jusqu’à trois minutes directement dans TikTok. Une fois prêt, vous recevrez une notification indiquant que les vidéos plus longues font désormais partie de votre boîte à outils créative.