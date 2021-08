La durée de vie de la batterie de la Galaxy Watch 4 pourrait faire sauter toutes les autres montres Wear OS hors de l’eau

Le Galaxy Unpacked de Samsung est dans un peu plus d’une semaine et nous continuons à obtenir plus d’informations sur ses prochains appareils. La dernière information affirme que la Galaxy Watch 4 aura une autonomie de batterie assez impressionnante, pouvant aller jusqu’à une semaine.

Peu de temps après que des images en direct de la Galaxy Watch 4 Classic aient été divulguées en ligne, WinFuture a fourni un aperçu des spécifications attendues pour la prochaine smartwatch, affirmant que la durée de vie de la batterie “est indiquée par diverses sources jusqu’à sept jours” (via la traduction).

Cela ressemble à un exploit impressionnant pour un appareil Wear OS et pourrait facilement rivaliser avec certaines des meilleures montres intelligentes Android comme le GPS Mobvoi TicWatch Pro 3, qui peut durer environ trois à quatre jours d’utilisation en “mode intelligent”.

Cela dit, on ne sait pas si la Galaxy Watch 4 devra être mise en mode batterie faible ou mixte pour atteindre ce chiffre de sept jours. Les montres intelligentes comme la Fossil Gen 5 sont équipées de quelques modes de batterie pour aider à prolonger la durée de vie de la batterie, bien que le mode barebones à durée limitée ne puisse durer “plus d’une semaine”. Pendant ce temps, le GPS TicWatch Pro 3 peut obtenir jusqu’à 45 jours dans son mode essentiel de temps uniquement.

Si la Galaxy Watch 4 peut obtenir sept jours d’utilisation en mode smartwatch complet ou en mode batterie mixte, ce serait assez impressionnant en ce qui concerne Wear OS. La nouvelle mise à niveau est censée améliorer les performances et la durée de vie de la batterie, cela semble donc possible, en particulier avec des rumeurs faisant état d’un chipset Exynos 5 nm alimentant la montre.

Les autres spécifications présumées de la montre incluent 1,5 Go de RAM et 16 Go de stockage, la certification IP68 et MIL-STD-810G, une résistance à l’eau 5ATM, Bluetooth 5 et une connectivité LTE en option. On dit également qu’il a tous les capteurs de smartwatch typiques, ainsi que certains capteurs pas si typiques.

La Galaxy Watch 4 serait disponible en deux variantes, avec une version standard et classique en tailles 40/44 mm et 42/46 mm, respectivement. Les modèles plus petits seront dotés d’un écran AMOLED de 1,19 pouces, tandis que les modèles plus grands seront dotés d’un écran AMOLED de 1,36 pouces, les deux versions étant recouvertes de Corning Gorilla Glass DX.

Bien que rien ne soit encore confirmé, il ne nous reste plus beaucoup de temps avant que Samsung ne dévoile les prochaines montres intelligentes phares Wear OS.