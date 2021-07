La durée de vie de la batterie du MacBook M1 est si bonne qu’Apple pensait que c’était un bug

Apple a affirmé dans une nouvelle interview que la durée de vie de la batterie du MacBook M1 était si bonne qu’ils pensaient à l’origine que l’indicateur de batterie était défectueux, ne répondant pas alors que la durée de vie restante diminuait.

L’affirmation est faite par le vice-président marketing d’Apple, Bob Borchers, qui suggère également que les futures générations d’Apple Silicon pourraient être assez bonnes pour transformer les Mac en machines de jeu…

Borchers s’est entretenu avec Tom’s Guide, après que les propres tests du site se soient avérés extrêmement proches de correspondre à la durée de vie de la batterie de navigation Web sans fil d’Apple de 17 heures.

La chose la plus frappante à propos du M1 est sa durée de vie de la batterie. Par exemple, le MacBook Pro a duré 16 heures et 25 minutes lors de notre test de navigation sur le Web. Le modèle Intel précédent durait 10h21. C’est une énorme différence, et cette augmentation a causé plus d’une double prise au sein d’Apple.

“Quand nous avons vu ce premier système et que vous vous êtes assis là et avez joué avec pendant quelques heures et que la batterie n’a pas bougé, nous avons pensé” Oh mec, c’est un bug, l’indicateur de batterie est cassé “”, a déclaré Bob Borchers, Vice-président du marketing produit mondial pour Apple. “Et puis Tim rit en arrière-plan, ‘Non, c’est comme ça que c’est censé être’ et c’était assez phénoménal.”