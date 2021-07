La durée de vie de la batterie du MacBook M1 était si impressionnante qu’Apple pensait que l’indicateur était cassé

Apple a confirmé au monde lors de la WWDC 2020 ce que les rapports disent depuis quelques années. La puce iPhone devient si bonne que des versions de celle-ci pourraient alimenter les MacBook. Apple a déclaré que cela prendrait environ deux ans, mais tous ses Mac recevront du silicium Apple personnalisé. Apple a ensuite dévoilé le système sur puce (SoC) M1 en novembre dernier et les premiers Mac à l’exécuter. Les MacBook Air, MacBook Pro et Mac mini fin 2020 ont reçu des critiques élogieuses pour les performances du M1. La durée de vie de la batterie était un grand point culminant pour les ordinateurs portables. Un nouveau rapport indique que la durée de vie de la batterie du MacBook M1 était en fait si impressionnante lors des premiers tests que les ingénieurs d’Apple pensaient que l’indicateur de batterie était cassé.

L’arrivée du M1 n’est pas passée inaperçue. Intel a lancé une campagne massive anti-M1 MacBook au début de 2021. Pendant des mois, Intel a tenté de dénigrer l’énorme succès d’Apple en matière de puces. Les MacBooks M1 offraient des performances et une durée de vie de la batterie améliorées par rapport aux concurrents à processeur Intel. Le blitz publicitaire d’Intel a été largement infructueux et s’est retourné contre lui à plus d’une occasion. Il était clair pour beaucoup que le M1 était une mise à niveau réussie pour Apple.

Quant à Intel, la société est bien derrière Apple et les autres fabricants de puces ARM. Les puces 10 nm et 7 nm d’Intel ont subi des retards, et la société aura besoin de plus de temps pour sortir une puce qui peut correspondre au 5 nm M1.

Les tests de durée de vie de la batterie interne du MacBook M1 ont surpris Apple

Apple a parlé à Tom’s Guide du développement du SoC de la série M, révélant une anecdote hilarante.

La durée de vie de la batterie du MacBook Pro M1 a duré 16 heures et 25 minutes dans le test de navigation sur le Web de Tom’s Guide, contre seulement 10:21 pour le modèle précédent basé sur Intel. L’endurance du MacBook M1 correspond presque à l’estimation de 17 heures d’Apple.

« Quand nous avons vu ce premier système, et que vous vous êtes assis là et avez joué avec pendant quelques heures et que la batterie n’a pas bougé, nous avons pensé ‘Oh mec, c’est un bug, l’indicateur de batterie est cassé’ », Bob Borchers, Le vice-président du marketing mondial des produits d’Apple a déclaré. « Et puis Tim [Milet]rit en arrière-plan, ‘Non, c’est comme ça que c’est censé être’, et c’était assez phénoménal. Milet est le vice-président de l’architecture des plates-formes d’Apple.

L’avenir de la série M

Le M1 en alimente trois supplémentaires depuis novembre, les deux modèles d’iPad Pro 2021 et l’iMac redessiné. Apple lancera une version M1 améliorée plus tard cette année qui pourrait équiper les versions 2021 du MacBook Pro. Apple a confirmé par erreur le nom commercial M1X de la puce des nouveaux ordinateurs portables Pro. Quel que soit le nom d’Apple, le successeur du M1 devrait offrir une excellente autonomie de batterie, au moins aussi bonne que les MacBooks M1.

La série M de nouvelle génération améliorera-t-elle également l’une des choses qu’Intel a critiquées dans ses campagnes anti-M1 ? C’est le jeu, quelque chose pour lequel les Mac ne sont pas connus.

“Bien sûr, vous pouvez imaginer la fierté de certains des gens du GPU et imaginer, ‘Hé, ne serait-ce pas génial si cela touchait un ensemble plus large de ces joueurs vraiment intenses'”, a déclaré Milet. « C’est un endroit naturel pour nous de chercher, de travailler en étroite collaboration avec notre équipe Metal et notre équipe de développeurs. Nous aimons le défi.

