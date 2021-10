La durée de vie de la batterie du MacBook Pro a époustouflé ce photographe

Le système sur puce (SoC) Apple M1 de première génération qui a alimenté les MacBook Pro, Air et Mac mini de l’année dernière a été un succès instantané pour l’entreprise. La puce offrait des performances et une autonomie de batterie incroyables, renversant Intel dans le processus. Depuis lors, Intel attaque la puce M1 dans les publicités. Les M1 Max et M1 Pro qui alimentent les nouveaux modèles de MacBook Pro sont encore plus rapides qu’auparavant, offrant une autonomie encore meilleure que prévu.

Un examen incroyablement détaillé a expliqué les gains de performances massifs du MacBook Pro 2021 il y a quelques jours. Et maintenant, nous avons un avis différent que vous devriez consulter, car il provient du type d’utilisateur le plus susceptible de rechercher un MacBook Pro pour le travail.

Le MacBook Pro est-il réservé aux pros ?

De nombreux amateurs d’iPhone connaissent Austin Mann pour ses excellentes critiques d’appareils photo pour iPhone qui mettent en évidence toutes les nouvelles fonctionnalités d’appareil photo de chaque nouvelle génération d’iPhone. Il s’avère que sa critique du MacBook Pro 2021 est tout aussi importante, mais pour une raison différente. Ce n’est pas l’examen régulier que vous attendez des blogs technologiques. Il s’agit d’une critique d’un photographe professionnel qui a des routines de travail spécifiques qui nécessitent un matériel particulier.

Sans surprise, le MacBook Pro joue un rôle important dans le flux de travail photographique de Mann. Son avis vous fera apprécier ce que les utilisateurs professionnels veulent dans un MacBook. Et cela vous fera comprendre si vous avez besoin d’un MacBook M1 Max ou M1 Pro.

L’examen de Mann détaille les gains de performances massifs du SoC lors de la gestion de flux de travail impliquant plusieurs fichiers volumineux. Plus intéressant encore, Mann explique l’efficacité qui va de pair avec les performances, en soulignant l’incroyable autonomie de la batterie des nouveaux modèles de MacBook Pro.

Le photographe a conclu que les nouveaux MacBook Pro ne sont pas réservés aux professionnels. Ils sont pour tout le monde. « Ma réponse retentissante est que la mise à niveau des MacBook Pro M1 affectera considérablement tout le monde », a-t-il déclaré. « La durée de vie de la batterie n’est pas seulement légèrement meilleure, c’est sur une planète radicalement différente. Cette machine reste froide et gère tout ce que vous pouvez lui lancer, que ce soit la création d’un album photo de famille dans Photos ou le rendu d’une animation dans After Effects.

L’expérience de la durée de vie de la batterie du MacBook Pro

Comme toute critique de MacBook Pro, Mann couvre toutes les nouveautés des nouveaux ordinateurs portables. Il explique les performances d’affichage et examine les nouveaux ports, y compris le chargeur MagSafe. Il aborde également l’encoche désormais tristement célèbre et parle des performances du M1 Max, couvrant l’impact que cela aura sur son flux de travail à l’avenir. Et la durée de vie de la batterie joue un rôle énorme.

Mann a conçu une expérience rapide pour voir à quelle vitesse il pouvait mettre une brèche dans la batterie. Il a passé en revue un modèle de MacBook Pro M1 Max 16 pouces :

Tout d’abord, j’ai exécuté une pile d’images dans Starry Landscape Stacker sur 100 fichiers TIFF (150 Mo chacun). Il a fallu 4m 24s pour le rendu et la durée de vie de la batterie était toujours à 100% (le ventilateur est resté inaudible). Deuxièmement, j’ai effectué un test Cinebench, qui s’est terminé en quelques minutes et la batterie était toujours à 100%. Troisièmement, j’ai récupéré les 100 fichiers d’images TIFF et je les ai ouverts dans StarStax et j’ai traité un mélange « Gap Filling » de tous les 100 fichiers TIFF. Ce processus intensif a pris encore 2m 36s et la batterie était toujours à 100%. J’ai donc ouvert huit images dans Adobe Camera Raw et utilisé Photomerge pour créer un panorama géant. Cela s’est produit rapidement, et vous l’avez deviné, la durée de vie de la batterie affichait toujours 100%. À ce stade, je n’avais plus d’options, je suis donc retourné sur Cinebench pour relancer le test en boucle. Environ 2,5 minutes après le début de ce test, la durée de vie de la batterie est finalement tombée à 99%.

Les implications réelles

Mann a ensuite effectué la même séquence sur un modèle de MacBook Pro Intel 16 pouces, dont l’état de la batterie était de 85 %. Cela ne doit pas être confondu avec une charge complète. Après avoir terminé la troisième étape (« Gap Filling » StarStax), la batterie était à 71 % de charge. « De plus, les fans ont atteint leur vitesse de rotation maximale lors de la première étape et ne sont jamais redescendus », a-t-il écrit.

Mann a expliqué comment l’accès à l’alimentation et l’autonomie fiable de la batterie ont influencé son flux de travail avant le M1 Max MacBook Pro. Il a également expliqué comment les choses vont changer.

« J’ai réalisé que je traitais rarement des piles d’étoiles comme celles ci-dessus [the gap-filling star streaks] pendant que je suis sur le terrain », a-t-il déclaré. « Cela prend trop de temps et je n’ai pas l’énergie pour traverser tout cela, alors je le garde pour un autre jour – théoriquement pendant que je suis de retour à la maison ou au studio, mais parfois cela n’arrive jamais du tout. »

Mann a poursuivi : « La capacité d’assembler rapidement ce type d’images complexes signifie que mes boucles de rétroaction se sont considérablement raccourcies. Je peux visualiser rapidement un panorama assemblé ou une pile d’étoiles pendant que je suis encore sur le terrain, et si je dois le capturer à nouveau ou modifier quelque chose, je le peux.

Dans des remarques séparées, Mann a déclaré que l’utilisation du MacBook Pro sur ses genoux comme un ordinateur portable était agréable. « Cela ne me brûle pas les jambes et je n’ai pas l’impression d’avoir besoin de sauter dans une piscine pour me rafraîchir », a-t-il écrit.

La critique complète du MacBook Pro est disponible sur ce lien.