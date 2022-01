La durée du jeu a de l’importance, mais il est juste d’être sceptique à propos des grandes vantardises

Au cours du week-end, Internet s’est à nouveau insurgé contre quelque chose en rapport avec les jeux vidéo. Faisant une pause dans l’immersion légitime (mais peut-être en faisant la promotion par inadvertance) des absurdités de la NFT, c’était au tour de Lumière mourante 2 sentir les flammes de l’indignation. Le compte social du jeu a déclaré que la suite du monde ouvert du parkour de survie zombie prendrait 500 heures (environ 3 semaines) à compléter. Boom. C’est un scandale.

Il y a maintenant depuis longtemps une sorte de déconnexion entre les types de médias de jeux (c’est moi) et les consommateurs (vous, à moins que vous ne soyez un type de médias de jeux attiré par cela via mes tweets baity) sur la durée des jeux vidéo. En tant que personne qui y joue pour gagner sa vie, un jeu qui dure – très honnêtement – ​​plus de cinq heures peut être une source de stress. La plupart des types de supports de jeux qui ont besoin de jouer à des jeux avant d’écrire à leur sujet devront trouver ces heures quelque part. Où? Très probablement le soir, lorsque la famille dort, lorsque vous devriez dormir et lorsque vous n’êtes pas payé.

C’est des jeux vidéo, n’est-ce pas ? Amusement. Pas de travail. Tout le monde veut avoir ce genre de travail. Je suis délibérément conflictuel pour insister sur ce point, mais même les passe-temps et les activités amusantes peuvent commencer à grincer des dents lorsque vous êtes dans les délais et que vous devez battre vos ennemis pendant 15 heures supplémentaires, sachant très bien que seulement 12 heures de « travail » possible rester.

Pourtant, je suis un pro des grands jeux tentaculaires car ils font souvent partie de mes favoris. Et pour être franc, ils se traduisent souvent par l’intérêt des joueurs et donc le trafic du site, et ma propre réussite personnelle dans mon travail. J’ai joué à The Witcher 3 et à God of War ces dernières années en tant que fan, pas en tant que type de média de jeux. Je peux comprendre pourquoi les consommateurs se soucient de la durée du jeu : lorsque vous achetez quelque chose, vous voulez en avoir pour votre argent. Je pense juste que Dying Light 2 essaie d’associer la durée du jeu à la qualité, et cela ne peut pas être le cas.

The Witcher 3 est l’exemple parfait d’un jeu qui peut prendre un temps exceptionnellement long pour se terminer, mais qui n’est pas très bien noté pour cet attribut isolément. Il est apprécié par beaucoup parce que les quêtes secondaires et le contenu optionnel sont si brillants – en fait, certains des meilleurs moments du jeu viennent de l’histoire principale. Pour en revenir à mon enfance, GoldenEye sur N64 est connu pour son incroyable multijoueur, mais ses modes de difficulté superbement superposés permettent aux joueurs d’investir d’innombrables heures supplémentaires dans la campagne s’ils le souhaitent. Ce n’était pas du remplissage. Terminer tous les niveaux de 00 Agent était un rite de passage dans un club cool (lire : pas cool).

Le problème de Dying Light 2 est qu’actuellement 500 heures ne sont qu’un nombre. C’est dénué de sens. Est-ce que je veux passer 500 heures à le terminer complètement ? C’est impossible à dire à ce stade. Si le jeu est merveilleux et que les objectifs secondaires sont divers et amusants, alors bien sûr, je le ferai peut-être. Mais vendre un jeu sur un numéro n’a aucun sens pour moi et ne devrait pas avoir de sens pour vous. La qualité passe avant tout.

Enfant, j’ai passé ce que je considère maintenant comme une quantité luxueuse de temps à jouer à des jeux Resident Evil sur la PS1. Ce ne sont pas de longs jeux, du moins pas selon les normes modernes, mais j’ai dû les rejouer cinq à 10 fois chacun. En tant que numéro sur un tweet, aucun jeu Resident Evil ne va impressionner, mais j’ai tiré profit de mes achats réduits et sauvegardés, c’est sûr. Plus important encore, j’ai passé un excellent moment avec des matchs marquants.

J’ai rejoint la fourche en ligne en remuant avec mon propre tweet percutant, mais je ne suis vraiment pas contre les jeux qui sont longs ou que les gens veulent que les jeux offrent des jours de contenu. Mais ne jugeons pas la valeur d’un jeu sur un nombre arbitraire qui aurait tout aussi bien pu être tiré de l’éther.