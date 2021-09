La dynamique d’approvisionnement d’Ethereum (ETH) raconte une histoire intéressante, les sorties d’échange atteignent un nouveau record

Le jeudi 16 septembre, la deuxième plus grande crypto-monnaie au monde Ethereum (ETH) a grimpé jusqu’à 3 700 $. Même aujourd’hui, l’ETH continue de détenir fortement des niveaux de 3 500 $.

Cependant, la dynamique de l’offre d’Ethereum aux échanges raconte une histoire intéressante. Selon les données d’IntoTheBlock, le nombre total d’ETH quittant les échanges a atteint un nouveau record. Jeudi, près de 1,2 milliard de dollars d’ETH ont quitté les bourses centralisées (CEX).

La dernière fois, lorsque plus d’un milliard de dollars d’ETH ont quitté CEX, le prix de l’ETH a encore augmenté de 60% en seulement 30 jours. Si Ethereum devait reproduire ce mouvement, nous verrons l’ETH dépasser très bientôt les 5 500 $.

Avec la permission de : IntoTheBlock

L’analyste crypto Lark Davis a également un point intéressant à faire concernant l’offre d’ETH. L’analyste crypto a écrit :

Plus de 10 millions d’#ethereum ont été achetés entre 3 426 $ et 3 536 $. Il s’agit d’un mur d’approvisionnement très important pour le support, mais il est également essentiel de noter qu’il y a très peu d’approvisionnement acheté au-dessus de ce niveau pour être vidé lorsque le prix commence à courir.

Avec la permission de : IntoTheBlock

Ethereum surpasse les indices traditionnels

Jusqu’à présent, septembre a été un mois de volatilité à la fois sur les marchés crypto et traditionnels. Malgré cela, Ethereum (ETH) a réussi à surperformer les trois premiers indices boursiers américains. De plus, avec des gains à deux chiffres au cours du mois dernier, l’ETH a également surperformé Bitcoin (BTC) qui évolue latéralement depuis un certain temps.

En outre, IntoTheBlock considère également Ethereum (ETH) comme un pari à risque en le comparant au Nasdaq. Cependant, il maintient une corrélation négative avec l’indice de volatilité (VIX). Le fournisseur de données a noté :

Ethereum semble être évalué comme un pari à risque. Le $ ETH a montré une forte corrélation avec le Nasdaq, qui a tendance à être lié à des investissements à potentiel/risque plus élevés. Il est également fortement corrélé négativement au $ VIX, ce qui indique la probabilité d’une baisse des périodes volatiles.

Si le prix de l’Ethereum continue de dépasser 3 500 $, nous pouvons voir une nouvelle action sur les prix à cet égard.

