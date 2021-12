La dynamique de l’introduction en bourse et la levée de fonds se poursuivront au cours de l’année 2022 : Kotak Mahindra Capital

Après une solide performance des entreprises de technologie numérique sur le marché primaire en 2021, la banque d’investissement s’attend à une forte traction dans le pipeline d’introductions en bourse pour 2022 dans des secteurs clés tels que la technologie numérique, la consommation, la FIG, la santé, l’immobilier et les produits chimiques de spécialité.

Le solide pipeline d’offres publiques initiales (IPO) devrait soutenir les flux de capitaux même en 2022 – le marché attendant la plus grande offre publique de Life Insurance Corporation of India (LIC) au cours de l’année à venir. Environ 65 entreprises indiennes ont réussi à lever plus de Rs 1,35 crore lakh en 2021, le plus élevé des trois dernières années combinées, et les volumes et la tendance seront durables à l’avenir en 2022, a déclaré mardi Kotak Mahindra Capital Company. Après une solide performance des entreprises de technologie numérique sur le marché primaire en 2021, la banque d’investissement s’attend à une forte traction dans le pipeline d’introductions en bourse pour 2022 dans des secteurs clés tels que la technologie numérique, la consommation, la FIG, la santé, l’immobilier et les produits chimiques de spécialité.

« La dynamique de l’introduction en bourse devrait se poursuivre au cours du CY22. Avec un pipeline d’introduction en bourse à la place de 15 milliards de dollars déposé auprès de Sebi et en attente de lancement et 11 milliards de dollars susceptibles d’être déposés à court terme, nous pouvons nous attendre à une bonne part de l’activité d’introduction en bourse parmi les moyennes et grandes capitalisations avec plusieurs sociétés de haute qualité. cherche à lister. L’activité de levée de fonds continuera de rester dynamique auprès des sociétés cotées en CY20 et CY21 qui pourraient revenir pour lever des fonds, rechercher du capital de croissance, se désendetter pour soutenir la croissance et des événements spécifiques tels que des acquisitions, alors que le monde revient à la normale. Dans l’ensemble, 2022 serait bon pour le marché indien de la collecte de fonds », a déclaré V Jayasankar, directeur à plein temps de Kotak Mahindra Capital Company.

Dans l’espace des fusions et acquisitions, la banque d’investissement s’attend à une consolidation des leaders du marché dans toutes les offres de produits et zones géographiques en 2022 et il y aurait une résurgence des accords stratégiques entrants avec des sociétés étrangères à la recherche d’opportunités dans leurs principaux domaines d’activité.

De plus, les sponsors financiers sont susceptibles d’augmenter leur participation au milieu d’un grand nombre d’opportunités de sortie sur la table. Au cours de l’année civile 2021, l’activité de fusions et acquisitions est restée dynamique, bondissant de 4% à 118 milliards de dollars jusqu’en novembre, contre 114 milliards de dollars en 2020. Les transactions majoritaires et minoritaires entrantes et majoritaires nationales ont été les principaux moteurs de la période.

Sourav Mallik, directeur général adjoint de Kotak Investment Banking, a déclaré : « Nous avons connu une excellente année en termes de nombre total d’opérations de fusions et acquisitions en 2021, grâce à un important salon du numérique, de la technologie grand public et de l’espace SaaS. En 2022, nous assisterons à une consolidation des offres de produits et des zones géographiques et à une reprise des transactions transfrontalières. » Les perspectives globales pour 2022 restent positives et ce sera une autre bonne année.

Cependant, les investisseurs doivent rester prudents et ne pas s’attendre à ce que toutes les introductions en bourse soient visées, a déclaré la société. À l’échelle mondiale, le resserrement de la politique monétaire américaine, les inquiétudes concernant la hausse de l’inflation, la hausse des taux d’intérêt et les craintes d’Omicron – en particulier en Occident seront de la partie en 2022. L’impact sur la croissance dépendra des actions politiques des banques centrales, a ajouté la société.

