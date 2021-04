La dynamique de recrutement continue de croître pour atteindre la barre des 2,9 lakh en mars

Les ouvertures pour les positions d’entrée de gamme continuent de progresser et ont enregistré une croissance modeste de 3% en février pour clôturer à 1,08 lakh ouvertures.

La deuxième vague de la pandémie de Covid-19 n’a pas jeté une ombre sur la dynamique de recrutement en mars alors que le nombre d’emplois actifs, rafraîchis et acceptant des candidats atteignait la barre des 2,9 lakh, contre 2,6 lakh en février 2021. La bonne nouvelle est la les offres d’emploi en mars 2021 étaient 18% plus élevées par rapport aux chiffres de clôture de mars 2020. Selon Xpheno, une société de recrutement spécialisée basée à Bengaluru qui suit les données, avec une légère modération du rythme dans la seconde moitié du mois, l’ensemble le chiffre a été fixé sur une trajectoire pour un record de 3 ouvertures de lakh.

Cependant, il y a de la prudence dans l’air et la dynamique de recrutement pourrait se modérer à court ou à long terme. Kamal Karanth, co-fondateur de Xpheno, a déclaré: «Sur la base des enseignements de l’année écoulée, les entreprises disposent désormais d’un modèle formé pour modérer leurs plans de recrutement en vue de corrections à court et à long terme. Le ralentissement marginal des emplois actifs observé au cours de la seconde quinzaine de mars 2021, était un signe de modération en jeu ». Avec d’éventuelles limitations de voyage et des restrictions de mouvement entre États, des industries comme les compagnies aériennes et l’hôtellerie sont de retour à l’élaboration de plans de continuité des activités. Alors que la fabrication devrait tenir un peu plus longtemps, les secteurs verticaux de la vente au détail, du divertissement et des loisirs de grande taille se préparent à une autre période difficile à venir.

De plus, la deuxième phase du déverrouillage au niveau de l’entreprise avec les employés qui retournent au travail du bureau sera désormais repoussée de quelques mois jusqu’à ce que la deuxième vague de visibilité s’installe, a déclaré Karanth. Cependant, la confiance en matière d’embauche ne s’est pas encore affaiblie. Certes, les offres d’emploi à temps plein continuent d’augmenter et ont contribué à plus de 92% des opportunités d’emploi actives en mars 2021. Les opportunités à temps plein étaient 13% plus élevées que le décompte de février 2021, tandis que les opportunités de stages ont diminué de 20%, les ouvertures à temps partiel et contractuelles ont augmenté respectivement de 14% et 33%.

La croissance des ouvertures de postes à temps partiel et de contrats est un renversement par rapport à février, lorsque ces opportunités s’étaient réduites, les entreprises commençant à voir plus de visibilité et une croissance de la demande, ce qui se traduisait par un nombre moindre d’embauches à temps partiel et contractuelles. En termes de niveaux, l’accent est resté sur les rôles de niveau intermédiaire et supérieur. Après avoir enregistré une baisse de 5% en février, les ouvertures mid-juniors ont enregistré une croissance de 19% en mars. Les ouvertures de milieu de gamme ont augmenté de 20% par rapport aux chiffres de février 2021. Les chiffres de 86000 et 40000 ouvertures de niveau intermédiaire et intermédiaire sont les plus élevés pour l’exercice 2020-2021, selon les données. Les ouvertures de niveau senior ont également atteint leur plus haut nombre pour l’exercice avec 5 000 ouvertures actives. Pendant ce temps, les ouvertures pour les positions d’entrée de gamme continuent de tendre à la hausse et ont enregistré une croissance modeste de 3% en février pour clôturer à 1,08 lakh ouvertures.

«Malgré le léger mouvement à la hausse, la tendance des entreprises à investir au bas de la pyramide semble s’être également poursuivie ce mois-ci. D’un autre côté, un changement d’orientation vers les couches médianes de la pyramide était évident », a déclaré Karanth. En termes d’industries, le secteur de la technologie est resté le premier contributeur avec 79% du nombre d’emplois en mars après le même pourcentage en février 2021 et 78% en janvier 2021. La contribution active des emplois des secteurs des services Internet Enabled et BFSI est restée stable à 13% et 18% respectivement en mars.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.