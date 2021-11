La dynamique du stock NET est justifiée et devrait se poursuivre

Ce fut une année formidable pour la société de sécurité Web et de diffusion de contenu Cloudflare (NYSE :RAPPORTER), Pour dire le moins. Quiconque a pris une position longue sur les actions NET a bénéficié de gains puissants.

Bien sûr, il y a eu une forte baisse du cours de l’action fin septembre et début octobre. Comme vous vous en souvenez peut-être, j’ai encouragé les investisseurs informés à maintenir le cap avec Cloudflare pendant cette période difficile.

Cet appel s’est avéré opportun. Assez rapidement, l’action NET a atteint de nouveaux sommets. Cela montre simplement qu’un nom solide comme celui-ci peut être acheté en toute confiance.

Maintenant, cependant, nous devons réévaluer le stock à son nouveau prix plus élevé. Comme toujours, nous laisserons les données nous guider dans notre évaluation. Mais les taureaux devraient certainement aimer les derniers chiffres fiscaux.

Stock NET en un coup d’œil

Fait intéressant, l’action NET a démarré lentement en 2021. Pendant des mois, elle est restée bloquée autour de 70 $. Mais alors un événement pénible s’est produit ; la violation du Colonial Pipeline a révélé des vulnérabilités dans les réseaux informatiques, soulignant le besoin de cybersécurité.

La doublure argentée de cet événement? Cela a placé Cloudflare dans une excellente position en tant qu’entreprise qui résout ces problèmes.

Cela peut avoir contribué à l’impressionnant rallye estival des actions NET. Cependant, alors que le cours de l’action a atteint un sommet de 137 $ en septembre, les ours sont apparemment entrés en hibernation.

Ensuite, il y a eu une baisse rapide, mais cela s’est seulement avéré être une opportunité d’achat de premier ordre. À la mi-novembre, le cours de l’action Cloudflare était supérieur à 210 $ avec une dynamique définitivement à la hausse.

Comme le dit le vieil adage, la tendance est votre amie. De toute évidence, l’action NET a été amicale avec ses fidèles actionnaires.

Un quartier emblématique pour Cloudflare

S’il reste des sceptiques, les données financières récemment disponibles devraient conforter l’argument selon lequel Cloudflare reste le leader de l’edge computing. Après tout, combien d’entreprises de ce créneau peuvent prétendre avoir enregistré cinq trimestres consécutifs de croissance des ventes de 50 % ou plus ?

Le cofondateur et PDG de Cloudflare, Matthew Prince, a qualifié le troisième trimestre de 2021 de période « repère ». Et il est pleinement justifié dans cette évaluation. Par exemple, NET a affiché des revenus totaux de 172,3 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 51 % d’une année sur l’autre (YOY).

Ne vous attendez pas non plus à ce que Cloudflare ralentisse au quatrième trimestre. Au cours de cette période, la société s’attend à générer un chiffre d’affaires énorme de 184 à 185 millions de dollars.

En d’autres termes, les sceptiques devraient se préparer pour un autre trimestre « repère » – et peut-être aussi des prix plus élevés en stock NET.

Une chose de moins à s’inquiéter

Pendant que nous y sommes, nous devons également mentionner que Cloudflare a récemment récupéré des clients à gros revenus, renforçant ainsi le stock NET. En effet, comme l’a observé le PDG de la société dans le rapport, la forte croissance de la clientèle de NET a augmenté de 71% en glissement annuel au troisième trimestre. Cloudflare a ajouté environ 170 gros clients au cours du trimestre, portant le nombre total à 1 260.

Pourquoi ces grands clients comptent-ils sur l’entreprise pour des services de pointe et de cybersécurité ? Cela peut – dans une large mesure – être attribué à l’engagement de Cloudflare en matière de recherche et de développement ainsi qu’à l’amélioration continue de sa technologie. Prince a noté ce qui suit :

« Nous nous concentrons au laser sur le réinvestissement des bénéfices dans notre entreprise, en continuant à alimenter notre machine d’innovation et en soutenant encore plus d’organisations mondiales lorsqu’elles se connectent à notre plate-forme réseau. »

Avec le bon fonctionnement de la «machine à innovation», Cloudflare peut surveiller de manière efficace et cohérente les réseaux de ses clients. « Nous voulons leur donner une chose de moins à craindre afin qu’ils puissent se concentrer sur la gestion de leur entreprise », a expliqué Prince.

Les plats à emporter sur le stock NET

Tout compte fait, que vous préfériez acheter les creux ou simplement les conserver à long terme, les actions NET peuvent être l’un de vos achats les plus sûrs en ce moment.

La croissance des ventes de Cloudflare et le nombre important de clients prouvent que l’entreprise est clairement en mode croissance. Par conséquent, les sceptiques n’ont pas d’appui, car Cloudflare aide un plus grand nombre de grandes entreprises du monde à assurer la sécurité de leurs réseaux.

