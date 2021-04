La dynamique haussière de l’IOTA se poursuit alors que Chrysalis Phase 2.0 sera bientôt lancée

Compartir

La plate-forme comptable décentralisée IOTA se prépare à lancer Chrysalis Phase 2.0, également connue sous le nom de phase finale d’IOTA 1.5, ce qui marquera une étape majeure pour l’entreprise.

La Chrysalis, qui devrait être lancée le 28 avril 2021, deviendra un réseau de passerelle entre l’IOTA et l’événement Coordicide. La mise à jour entraînera la décentralisation complète du réseau IOTA.

La Fondation IOTA a déclaré:

«Alors que Chrysalis approche à grands pas, l’équipe ouvre la voie dans les parties finales pour rendre les choses aussi transparentes que possible les 21 et 28 avril. Des tests sont en cours sur plusieurs instances d’infrastructure pour tester tous les scénarios de migration.»

La Fondation IOTA s’est concentrée sur les limites de sa première itération de réseau pour créer une plate-forme améliorée avec Chrysalis. Une fois la mise à jour implémentée avec succès, le réseau principal IOTA actuel deviendra l’ancien réseau principal. La nouvelle chaîne principale verra une amélioration de la fiabilité et de la vitesse du réseau.

Analyse des prix IOTA (MIOTA)

Source: IOTA / USDT Daily via TradingView

Selon CoinMarketCap, IOTA, la 23e plus grande crypto-monnaie avec une capitalisation boursière de 6714232826 $, a augmenté de 10,61% au cours des dernières 24 heures.

À en juger par le graphique journalier en chandeliers, les taureaux étaient très forts hier alors qu’ils combattaient activement les baissiers dans un marché aussi turbulent. Presque la plupart des crypto-monnaies ont affiché une tendance à la baisse, le Bitcoin ayant chuté à 51000 dollars. IOTA est une exception.

La longue ligne d’ombre inférieure de la bougie d’hier indique que les ours n’ont épargné aucun effort pour abaisser instantanément le prix à la moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 55 jours d’environ 1,60 $. Cependant, les haussiers en ont profité pour acheter des creux de MIOTA sans hésitation, poussant le cours de clôture au-dessus du cours d’ouverture pour former une bougie haussière verte. Actuellement, le prix IOTA maintient son élan haussier et se négocie à 2,43 $ au moment de la rédaction.

Le prix de transaction IOTA / USDT est beaucoup plus élevé que celui de la moyenne mobile exponentielle. La moyenne mobile en pente ascendante et l’indice MACD haussier indiquent que les haussiers dominent actuellement le marché.

L’indice de force relative est en pente ascendante, ce qui suggère qu’il y a une forte probabilité que l’IOTA franchisse bientôt son plus haut historique (ATH) de 2677 $. Une avance réussie peut ouvrir un canal ascendant plus rapide pour IOTA lorsque la crypto-monnaie atteint un nouveau sommet; cela indiquera que l’altcoin ne subira pas de forte pression de vente en montant.

À l’inverse, si un grand nombre d’ordres de vente sont déclenchés une fois que le prix de l’I OTA touche son ATH, l’IOTA est susceptible de subir un recul des prix. Le 20-EMA de 2,01 $ est un niveau de support critique. Tant que l’IOTA / USDT flotte au-dessus du 20-EMA de 2,01 $, l’altcoin peut se stabiliser et se consolider avant de reprendre son élan haussier.

Source de l’image: Shutterstock