09/07/2021 à 08h30 CEST

Ce mardi 7 septembre, le Journée mondiale de sensibilisation à Duchenne, un type de dystrophie musculaire classée comme une maladie rare qui commence à se manifester à un très jeune âge. C’est la dystrophie musculaire la plus fréquente de l’enfance (1 : 3 500 nouveau-nés).

«Actuellement, le diagnostic est posé plus tôt et les symptômes peuvent être remarqués même lorsqu’ils sont bébés, comme se coucher sur le ventre et ne pas lever la tête. Mais il est généralement diagnostiqué vers l’âge de 2 ans, et il y a des cas d’enfants qui sont diagnostiqués à l’âge de 6 ou 7 ans », nous raconte par téléphone Silvia Ávila, présidente de Duchenne Parent Project Spain.

La dystrophie de Duchenne est l’une des plus désactiver et se caractérise par une atrophie progressive et une faiblesse des muscles. Cela est dû à une anomalie génétique qui affecte la production de la protéine dystrophine.

Cette protéine, présente dans les cellules musculaires, agit pour renforcer les fibres musculaires et les protéger des blessures.

«Le plus grave, c’est quand le cœur et les poumons commencent à défaillir, étant des muscles. Pour cette raison, l’espérance de vie est très courte : environ 30 ans », explique-t-il.

Le traitement est « essentiellement de la kinésithérapie, quotidienne, à domicile », accompagnée de médicaments : les corticoïdes. Ils commencent à le prendre dès l’âge de deux ans pour retarder la maladie, même si, dit Avila, “juste un peu”.

L’administration de ce médicament, qui est utilisé pour une multitude de pathologies comme l’asthme ou les allergies, a de nombreux effets secondaires qui sont plus perceptibles chez les enfants. “Vous devez contrôler les niveaux de glucose, le gonflement qui se produit, retarde la croissance & mldr; En dehors des contrôles de la maladie, les effets des corticoïdes doivent être contrôlés pour modifier les doses ».

« Ce qui fait le plus mal, c’est que personne ne connaît la maladie & rdquor;

Silvia Ávila, qui préside l’association Duchenne Parent Project dans notre pays, est la mère d’un garçon de 12 ans atteint de dystrophie musculaire.

« J’ai commencé à le remarquer quand j’étais bébé. Et à 2 ans on avait déjà un diagnostic indicatif de ce qui se passait avec les muscles de mon fils. Un rapport génétique a déterminé qu’il avait le syndrome de Duchenne », dit-il.

« À partir du moment où ils vous disent qu’il se passe quelque chose jusqu’à ce qu’ils vous le confirment, plusieurs mois s’écoulent », explique Silvia. «En cette période d’incertitude, vous savez à quoi vous devez faire face. Ce qui fait le plus mal, c’est la gravité de la maladie et l’ignorance.

Et dans cette voie de l’ignorance, des associations comme celle qu’il préside font un travail de conseil fondamental : « Je conseille aux parents que la première chose à faire est de nous contacter, car cela les aidera à comprendre et cela leur donnera l’espoir d’avoir des informations sur l’avancement de l’enquête », dit-il.

Le rôle crucial de la physiothérapie

Certains des enfants diagnostiqués avec la dystrophie musculaire de Duchenne peuvent également avoir des problèmes de développement de la parole ou du langage.

Cela inclut, par exemple, des difficultés de mémoire verbale à court terme ou des troubles d’apprentissage spécifiques.

D’où l’importance non seulement de la physiothérapie conventionnelle, mais aussi orthophonique, avec des exercices pour la voix et la parole pour améliorer votre qualité de vie.

Comme ce syndrome touche également les muscles respiratoires, la kinésithérapie respiratoire est également indispensable : aider à l’expulsion des sécrétions de l’arbre respiratoire pour éviter l’obstruction bronchique.

« Vie adulte et Duchenne & rdquor;

Sous cette devise, «La vie adulte et Duchenne», l’Association Duchenne Parent Project Spain se joint à la Journée mondiale de sensibilisation à cette dystrophie musculaire, en mettant l’accent sur l’augmentation de la les patients Duchenne adultes. Et est-ce que, grâce à la science, l’espérance de vie des personnes diagnostiquées avec Duchenne a considérablement augmenté.

Les bâtiments les plus emblématiques de notre pays, comme la fontaine de Cibeles à Madrid ou la Torre Agbar à Barcelone, seront illuminés en rouge ce soir pour sensibiliser au syndrome de Duchenne, mais aussi à Becker, une myopathie moins grave.