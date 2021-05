La énième folie de la saison de Russell Westbrook

Victoire de Wizards de Washington contre les Indiana Pacers par 154-141 dans un match complètement incontrôlé et sans défense dans lequel Russell Westbrook retourné pour signer des nombres qui ne sont qu’à la hauteur de lui et de Wilt Chamberlain. La base de la capitale, qui vise le jeu, a terminé avec 14 points et 24 passes décisives et 21 rebonds. Énorme. Rai Hachimura a contribué 27 points et Bradley Beal est parti jusqu’au 26.

