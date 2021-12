LA ‘et Ernie Reyes Jr., star de Teenage Mutant Ninja Turtles, fait face à un combat majeur pour la santé

L’acteur Ernie Reyes Jr., qui a joué dans les films Teenage Mutant Ninja Turtles du début des années 1990 et les récents épisodes de NCIS: Los Angeles, a récemment subi une greffe de rein qui lui a sauvé la vie. Cependant, les procédures post-opératoires ont fait des ravages sur l’artiste martial et sa famille a récemment lancé un GoFundMe pour payer ses factures médicales. Sa sœur, Destiny Reyes, a déclaré que l’homme de 49 ans était « à peine capable de bouger » et devait rester à Phoenix pour d’autres tests.

Pendant plus de six ans, Reyes a eu besoin de dialyse trois jours par semaine en attendant une greffe de rein. Alors qu’il était à Hawaï, il a appris qu’un rein était soudainement devenu disponible, mais qu’il devait prendre l’avion pour Phoenix le plus rapidement possible, a écrit Destiny sur la page GoFundMe. La procédure de Reyes a été un succès, a-t-il tweeté le 19 décembre. « Je ne saurais trop exprimer ma gratitude pour ce que vous avez fait pour moi. Vous êtes les meilleurs », a-t-il écrit à l’équipe de la Phoenix Mayo Clinic.

Un grand merci à l’incroyable équipe de transplantation @MayoClinic. Je ne saurais trop exprimer ma gratitude pour ce que vous avez fait pour moi. Vous les gars et les filles êtes les meilleurs ! – Ernie Reyes Jr. (@erniereyesjr) 19 décembre 2021

Cependant, Reyes a appris qu’il devait rester à l’hôpital de Phoenix pendant une période prolongée pour des examens médicaux de suivi. « Sur son chemin vers la guérison, à peine capable de bouger, ce sera une période difficile pour lui et sa famille », a écrit Destiny. « Il a maintenant des frais de subsistance imprévus pour son séjour à Phoenix et lorsqu’il rentrera chez lui. C’est particulièrement difficile, étant donné qu’il ne sera pas physiquement capable de travailler pendant plusieurs mois et qu’il ne pourra pas générer de revenus pour soutenir sa famille pendant qu’il se rétablit. »

Plus de 200 fans ont déjà fait un don total de 21 800 $ à la famille de Reyes pour aider. La famille s’est fixé un objectif de 75 000 $. « Notre famille Reyes apprécie profondément toutes vos prières, bénédictions et soutien au cours des 6 ½ dernières années », a écrit Destiny. « Tout don pour l’aider avec ses dépenses post-opératoires et sa vie signifierait le monde pour lui et sa famille. »

Reyes, dont le père est également cascadeur, a fait ses débuts au cinéma à 13 ans dans Le dernier dragon et Red Sonja, tous deux sortis en 1985. Il a également joué dans la série éphémère de Disney 1986-1987 Sidekicks. En 1990, il a été cascadeur pour Teenage Mutant Ninja Turtles et a joué un rôle à l’écran dans la suite de 1991 Teenage Mutant Ninja Turtles II : Le secret du limon. En 1993, il a eu un rôle principal dans Surf Ninjas, marquant même la tête d’affiche sur Rob Schneider. Reyes est également apparu dans des épisodes de NCIS : Los Angeles, Brooklyn Nine-Nine et Superstore.

Dans un Yahoo! Interview de divertissement plus tôt cette année, Reyes a réfléchi à son propre rôle dans l’ouverture des portes pour une meilleure représentation des Américains d’origine asiatique à Hollywood. « Pour penser qu’il y a trente ans, je faisais Sidekicks et maintenant Disney fait Raya and the Last Dragon et Shang-Chi », a déclaré Reyes. « Je sais que nous avons joué un rôle déterminant pour arriver à cet endroit, et j’ai également développé des choses qui, espérons-le, s’intègrent dans ce monde. Nous travaillons dur lorsque nous avons la possibilité de bien représenter notre culture afin que les gens comprennent. C’est un moment important, et je sais vraiment que l’histoire n’est pas terminée ; mon état d’esprit est toujours que le meilleur reste à venir. Je suis juste très reconnaissant d’être en vie et d’être ici.