LA exigera la vaccination pour les espaces intérieurs, y compris les restaurants, les bars, les gymnases et les magasins ⋆ .

KTLA News a rapporté mercredi que le conseil municipal avait voté à l’unanimité pour introduire des exigences de vaccination afin d’entrer dans les espaces intérieurs, y compris les restaurants, les bars, les gymnases et même les magasins.

Le rapport note que le conseil “a voté pour demander au procureur de la ville de rédiger une ordonnance exigeant que les clients aient au moins une dose de vaccin pour pouvoir entrer dans les espaces publics intérieurs”.

Les centres de divertissement comme les stades, les salles de concert et les cinémas relèveront également de l’ordonnance.

Le président du Conseil, Nury Martinez, a déclaré que « Il est de notre responsabilité de protéger le public, ce qui inclut de le protéger des non vaccinés. »

Martinez a ajouté : « La décision de ne pas se faire vacciner ne vous affecte pas seulement. Nous avons des enfants de moins de 12 ans qui ne sont pas encore éligibles au vaccin, et la décision de quelqu’un de ne pas se faire vacciner les affecte également. »

Le conseiller municipal de LA, Mitch O’Farrell, a affirmé que la motion n’était “pas un mandat de vaccination”, ajoutant “Nous n’allons pas dire à quelqu’un, à personne qu’il doit se faire vacciner. Nous n’allons pas non plus refuser à quiconque la possibilité d’accéder aux aliments essentiels, aux médicaments… indépendamment de la vaccination. Ce ne serait pas légal, ce ne serait pas moral.

Mais il a ajouté : “Ce qui est immoral, c’est de choisir de ne pas se faire vacciner”.

« Nous devons arrêter de combattre la science et commencer à combattre le virus », proclama le conseiller municipal.

Le rapport note également que « le conseil de surveillance du comté de LA a également voté mardi pour examiner les options permettant d’exiger des résidents qu’ils présentent une preuve de vaccination contre le COVID-19 pour entrer dans certains espaces intérieurs dans les régions du comté non constituées en société ».

On ne sait pas comment de telles ordonnances seraient appliquées, d’autant plus que le shérif du comté de LA, Alex Villanueva, a déclaré le mois dernier que “des ressources limitées”, signifient que son département n’appliquera pas les mandats de masque, qui, selon lui, ne sont “pas soutenus par la science”. “

Si les passeports vaccinaux sont mis en œuvre, LA suivra New York et San Francisco en déclarant une société à deux vitesses.

