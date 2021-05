La F1 a besoin de bulletins secrets – mais ils n’élimineront pas toutes les opportunités de collusion · .

Jeudi après-midi, le PDG de McLaren Racing, Zak Brown, a publié un traité sur le site Web de son équipe dans lequel il louait à la fois la réponse de la Formule 1 à la pandémie de Covid-19 et exhortait le collectif F1 à apporter certains changements à son modus operandi dans l’espoir de fournir un spectacle plus durable.

«Il y a même eu des cas où une équipe affiliée, pour satisfaire son plus gros partenaire, a voté en faveur d’un désavantage évident pour elle-même», a-t-il écrit. «Ce n’est pas du sport. Cela ne met pas les fans en premier. C’est une situation à laquelle il faut s’attaquer, c’est pourquoi nous demandons un vote au scrutin secret [so teams could vote anonymously] à mettre en œuvre dans toutes les réunions de la Commission F1 avec effet immédiat. »

Bien que McLaren achète des groupes motopropulseurs (uniquement) à Mercedes – par opposition à, par exemple, à Aston Martin, qui achète des groupes motopropulseurs complets et qui a copié en grande partie la voiture 2019 de Mercedes l’année dernière – l’équipe basée à Woking souligne qu’il s’agit d’un constructeur indépendant sans allégeance, ayant fonctionnait ainsi depuis sa fondation en septembre 1963.

La lettre ouverte de Brown a été discutée lors de la conférence de presse de la FIA de vendredi avec plusieurs chefs d’équipe de haut niveau. La plupart des questions portaient sur son appel au scrutin secret lors du vote réglementaire. Pourtant, les processus suivis ne sont que des symptômes d’abus potentiellement beaucoup plus larges, à savoir la collusion entre équipes liées, soit directement via la propriété commune, soit indirectement par le biais d’accords commerciaux et de fourniture.

Brown a soulevé des inquiétudes concernant les “ alliances ”. Bien qu’il n’y ait aucune suggestion que la collusion existe actuellement, il y a peu de doutes que, étant donné les alliances d’équipe actuelles, un système de votes secrets réduirait le potentiel des équipes à soutenir les grandes équipes à leur propre détriment. Ces alliances sont Mercedes avec les clients technologiques Aston Martin et Williams; Ferrari et ses clients Alfa Romeo (Sauber) et Haas; et Red Bull avec l’équipe junior AlphaTauri.

Les chefs d’équipe (et les pilotes) nient avec véhémence qu’ils ont voté (ou conduit) contre leurs meilleurs intérêts – mais ils le maintiendraient, n’est-ce pas? Mais la pression politique peut être un grand allégement de la dette lorsque les temps sont durs, car ils sont souvent au fond de la grille. Historiquement, certains résultats de vote avaient été totalement prévisibles et se sont déroulés en conséquence. Il est clair que les alliances ont joué leur rôle au cours du processus.

«Nous avons vu certaines situations dans le passé, celles qui [Brown] mentionné, où certaines équipes semblent voter contre leurs propres intérêts, et ce n’est pas bon pour la Formule 1 », a déclaré le directeur exécutif d’Alpine Marcin Budkowski. Son équipe, a-t-il souligné, n’a pas de telles alliances ni, en fait, aucun client de moteurs.

“Nous devons garder le bon équilibre si vous le souhaitez et vous ne pouvez pas avoir des équipes qui votent contre leurs intérêts en raison de leurs affiliations, comme elles les appellent”, a-t-il ajouté.

En effet, un processus de scrutin secret – qui permettrait aux équipes de voter pour leur meilleur intérêt sans être identifiées – existe déjà. Mais il a rarement été déclenché malgré la disponibilité des équipes sur demande.

«L’option du scrutin secret est dans la gouvernance, elle est dans la gouvernance depuis longtemps», a confirmé le directeur sportif de Ferrari, Laurent Mekies, un ancien employé de la FIA. «C’est juste un fait que nous ne l’avons peut-être pas utilisé très souvent ou certainement au cours des dernières années, nous ne l’avons pas fait. C’est bien de pouvoir l’utiliser. »

Chronique: «Il se peut que des choses se soient passées sous notre radar»: pourquoi la FIA avait besoin de nouveaux pouvoirs pour garder les équipes de F1 honnêtesBudkowski soutient également le secret: «En tant qu’équipe indépendante, nous n’avons en fait aucun problème à ce que d’autres personnes voient ce pour quoi nous votons car nos positions sont claires et bien connues de la FIA, de la F1 et des autres équipes. [We support secret votes] non pas parce que cela va changer quoi que ce soit pour nous, mais parce que nous pensons que chaque équipe devrait voter dans son meilleur intérêt, ce qui est le mieux pour elle.

Cela laisse Mercedes, et ses équipes associées, et les Red Bulls. Étonnamment pour certains, les deux se sont prononcés en faveur du secret, mais avec quelques préambules. Le patron de l’équipe de l’ancien a insinué qu’AlphaTauri vote en faveur de Red Bull et a ajouté: «Haas a suivi la voie Ferrari.»

“Dans notre cas, nous n’avons jamais essayé d’influencer une équipe”, a déclaré Wolff, ajoutant: “De toute évidence, des choses ont été discutées quand c’était un sujet commun, comme sur le bloc d’alimentation.”

Christian Horner a été plus succinct: «Ce serait dommage de devoir se tenir derrière un scrutin secret – mais une équipe a le droit de le demander. Mais si c’est ce dont il a besoin [obtain] votes indépendants, alors nous n’avons pas de problème majeur avec cela.

Cela semble être le cas, alors que tous les principaux acteurs sont unis sur ce front, bien que certains acceptent à contrecœur le secret. Par conséquent, il ne devrait y avoir aucune raison de voter ouvert à l’avenir. Mais le secret n’est pas la réponse à toutes les situations potentielles; cela peut être tout le contraire, en fait.

Russell considère que Mercedes jumelle ses «coéquipiers» Les inquiétudes concernant les alignements d’équipes se préparent depuis un certain temps maintenant, avec la dernière dispute impliquant Red Bull et AlphaTauri, qui aurait voté en bloc lors de la réunion de la Commission F1 de la semaine dernière contre les projets d’introduire un éventuel sport. des pénalités – telles que des baisses de place sur la grille ou des déductions de points – pour des infractions au règlement financier.

“Un grand groupe d’équipes, sept équipes sur 10, a voté en faveur de l’introduction de sanctions sportives pour les infractions au plafond financier”, a déclaré Wolff samedi.

«Pour le moment, il n’y a que des sanctions financières. Et trois équipes ont voté contre, en disant: “Nous prendrons une pénalité financière, mais nous ne voulons pas de pénalité sportive.” »

La troisième équipe à avoir voté contre la proposition serait Ferrari – qui a souffert d’énormes douleurs lors de la transition des budgets ouverts à la limite de dépenses de 145 millions de dollars introduite cette année – bien que ses deux satellites n’aient pas soutenu la position de leur fournisseur, étant bien en deçà du casquette.

Red Bull a également été contraint de réduire ses effectifs avant cette saison, ce qui le considère comme le favori des chances pour les deux titres. Toute pénalité sportive nuirait clairement à cette quête, mais AlphaTauri fonctionne bien en dessous du plafond – qui était depuis longtemps soutenu par le chef d’équipe Franz Tost. Cela soulève la question de savoir si son vote crucial – sept sur 10 était le point de basculement – a été utilisé pour protéger l’équipe sœur. D’où le malheur dans le paddock de Portimao.

La coopération entre équipes peut s’étendre bien au-delà des questions réglementaires et pourrait être utilisée, par exemple, pour offrir des avantages sportifs – comme l’illustrent les retombées de l’accident de George Russell-Valtteri Bottas il y a quinze jours. Le premier, un pilote Williams, s’est entretenu avec Wolff après la collision et a déclaré cette semaine qu’il considérait les pilotes Mercedes comme des «coéquipiers comme Nicholas [Latifi] est.”

Poussé à l’extrême – et la F1 est une activité extrême – cela pourrait être interprété comme signifiant que Russell est prêt à compromettre sa propre course pour aider le duo Mercedes s’il était en mesure de le faire, ce qui pourrait à son tour être interprété comme un trucage de course. .

Le potentiel de coopération technique indue est également un sujet de préoccupation – comme indiqué ici. La F1 étant totalement axée sur les données et les équipes partageant des logiciels de modélisation, la moindre allusion entre alliés pourrait se traduire par d’énormes gains de temps au tour, mais les conversations pourraient être totalement indétectables.

Les scrutins secrets sont un pas dans la bonne direction, mais en termes réels, ils ne sont rien de plus qu’une égratignure en surface.

