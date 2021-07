La F1 a besoin d’un équivalent mondial du rapport de Hamilton sur la diversité · .

Le timing est, en Formule 1, tout – donc la publication du rapport de la Commission Hamilton sur la diversité dans le sport automobile (Royaume-Uni) à l’approche de la course à domicile du septuple champion du monde de Formule 1 aurait difficilement pu être meilleure. Cette publication fait suite aux manifestations odieuses de racisme pur et simple à la suite de la défaite de la Grande-Bretagne à l’Euro 2020 contre l’Italie dimanche à Wembley.

Même le défilement le plus rapide du rapport de 180 pages montre combien de temps, d’efforts et de dépenses ont été consacrés à un projet qui est clairement extrêmement proche et cher au septuple champion Lewis Hamilton, qui a été à l’avant-garde des appels à la diversité. en Formule 1 depuis qu’il a officiellement rejoint le sport en 2007. En effet, on pourrait dire que ce sont ses appels qui ont galvanisé l’année dernière la F1 dans son ensemble dans l’action pour la diversité.

L’appel des répondants est aussi complet que remarquable – la liste des noms, la plupart avec des pré- ou des suffixes, s’élève à environ 150 – tandis que les références des commissaires sont irréprochables, comprenant des défenseurs de la diversité, des administrateurs, des professeurs et des universitaires et Lewis’ l’ancien directeur de l’équipe McLaren, Martin Whitmarsh, un homme aussi équilibré et mesuré que peu l’ont été en F1.

Le groupe est certainement diversifié et dévoué aux idéaux de la commission que ses membres sont très certainement.

La présentation du rapport, intitulé « Accélérer le changement : Améliorer la représentation des

Black People in UK Motorsport” est également à la hauteur, avec la teinte violette caractéristique de Hamilton familière à la plupart de la livrée de son casque utilisée pour mettre en évidence des extraits, tandis que le logo (violet) rappelle à la fois son symbole “Hammer time” et un piston à combustion interne . Des trucs impressionnants.

Rapport : F1 détaille son plan pour attirer des étudiants de groupes sous-représentésL’objectif et la portée de la commission, coprésidée par Sir Lewis Hamilton MBE et le Dr Hayaatun Sillem CBE, directeur général de la Royal Academy of Engineering, sont clairement énoncés dans la phrase d’ouverture du rapport : « La Commission Hamilton cherchera à améliorer la représentation des Noirs dans le sport automobile britannique.

Le rapport indique en outre : « Aux fins de cette recherche, le terme « Noirs » comprend les Noirs africains, les Noirs des Caraïbes, les Noirs britanniques et ceux qui ont des origines mixtes d’Afrique noire ou des Caraïbes noires », avant d’ajouter « … il a été estimé qu’un accent particulier sur les expériences et la représentation des Noirs dans le sport automobile assureront un ensemble serré de recommandations et d’actions.

“[Only] là où aucune donnée n’existe spécifiquement sur les Noirs, la commission utilisera des données sur des groupes ethniques minoritaires plus larges.

Les recommandations, divisées en trois catégories principales – soutien et autonomisation, responsabilité et mesure, et inspiration et engagement – ​​comprennent :

Équipes de F1 et autres sports mécaniques [in the UK] élargir les apprentissages pour offrir des voies alternatives et augmenter les programmes de placement et d’expérience

Un fonds d’innovation pour les programmes de développement soit créé pour lutter contre les facteurs qui contribuent aux niveaux élevés d’exclusion des écoles d’élèves issus de milieux noirs

La FIA est chargée de « lutter contre toute forme de discrimination » De nouvelles approches pour augmenter le nombre d’enseignants noirs de sciences, de technologie, d’ingénierie et de mathématiques (STEM) être pilotées

Des programmes soutenus ciblés pour les étudiants noirs dans l’éducation après 16 ans soient créés pour permettre la progression vers des cours d’enseignement supérieur et des opportunités de formation en milieu de travail liées au sport automobile

Des programmes de bourses pour permettre aux diplômés noirs de progresser vers des rôles spécialisés en sport automobile seront créés

Le rapport va-t-il assez loin ? De par ses définitions et son champ d’application, la Commission Hamilton se préoccupe uniquement de la représentation d’un seul groupe ethnique vivant dans un pays spécifique. Alors que son réseau comprend le secteur plus large du sport automobile, le rapport fait référence 128 fois à la F1 bien que le sport soit globalement réglementé par la FIA, dont les statuts interdisent toute forme de discrimination sur quelque base que ce soit.

C’est l’organisme qui, ne l’oubliez pas, a fondé une Commission des femmes dans le sport automobile en 2010 – quoique près de cinq ans après que son équivalent deux-roues la FIM ait créé son mouvement Women in Motorcycling – et a fait don l’année dernière de 1 million d’euros à un fonds pour la diversité.

« La FIA est guidée par les principes fondamentaux de nos statuts qui stipulent que nous devons lutter contre toute forme de discrimination, notamment en raison de la couleur de la peau, de la religion, de l’origine ethnique ou sociale », a déclaré le président de la FIA Jean Todt il y a un an. “Nous devons promouvoir la diversité dans le sport automobile, et c’est pourquoi nous avons décidé de donner 1 million d’euros de contribution à une nouvelle fondation dédiée créée par la Formule 1. C’est un premier pas, et d’autres viendront.”

Cela dit, au cours de ses 117 ans d’histoire, la FIA n’a jamais été présidée que par un homme européen âgé. L’histoire pourrait bien être écrite lors des élections présidentielles prévues en décembre de cette année – Mohammed bin Sulayem des Émirats arabes unis a annoncé sa candidature – mais lors de la récente conférence de la FIA à Monaco, les indications étaient que l’actuel vice-président du sport, Graham Stoker, emporterait le vote. Plus tard cette année.

Dans ses conclusions, le rapport Hamilton déclare : « Ce travail n’examinera que les défis autour des STEM et de l’industrie du sport automobile spécifiques au Royaume-Uni, mais nous espérons que, dans la mesure du possible, les recommandations et les actions de la recherche seront reproductibles à l’échelle internationale. La prémisse, cependant, suppose qu’il existe une solution globale “tout-en-un”, ce qui n’est manifestement pas le cas.

La F1 dit vouloir une main-d’œuvre aussi diversifiée que sa base de fans. Par exemple, il y a actuellement sept équipes de Formule 1 au Royaume-Uni, deux en Italie et une en Suisse. En vertu des lois sur l’emploi britanniques en vigueur, les citoyens non britanniques ne peuvent travailler dans aucune des équipes, de peur que certaines exigences extrêmement strictes ne soient respectées. Les trois équipes restantes sont basées dans des pays avec des lois tout aussi restrictives. Deux d’entre eux sont situés dans des pays de l’Union européenne et peuvent donc recruter des citoyens de l’UE.

Ainsi, 70 % des offres d’emploi en F1 sont ouvertes aux travailleurs britanniques quelle que soit leur origine ethnique, 20 % aux détenteurs d’un passeport de l’Union européenne et 10 % aux citoyens suisses – à quelques exceptions près. Il s’ensuit que les ressortissants d’environ 170 pays sont exclus du sport qu’ils aiment pour des raisons purement politico-économiques, quelle que soit leur couleur, à moins qu’ils n’aient accès au « bon » passeport.

En tant que Sud-Africaine sans droits ancestraux, ma carrière de journaliste en F1 reposait également sur un visa de conjoint, qui m’a permis de résider dans l’UE et d’y demander plus tard la citoyenneté. Il y a dix ans, j’ai mené une enquête auprès des « ressortissants non européens » travaillant en F1 dans le but de contribuer un article « tout le monde peut travailler en F1 » à une publication étrangère.

J’ai interviewé une quarantaine d’employés de F1 – à la fois des paddocks et des équipiers – nés dans des pays non européens, principalement africains, mais le mélange comprenait des contingents australiens, asiatiques et russes – et à l’exception de quelques personnes hautement qualifiées sur la “pénurie”. permis de travail J’ai omis d’identifier un seul employé de F1 travaillant dans le sport et voyageant uniquement avec un passeport « étranger », sauf s’il est sous-traité à une entité offshore. Le reste des « étrangers » détenait tous des visas ancestraux ou de conjoint ou la double nationalité.

J’ai rapidement réalisé que la fonctionnalité prouverait, le cas échéant, exactement le contraire de ce qui était prévu – à savoir que “tout le monde ne peut pas travailler en F1” – alors j’ai appelé le rédacteur en chef et nous l’avons mis en boîte. Les équipes sont fières du nombre de nationalités qu’elles emploient, mais les statistiques peuvent tromper.

Dans ce contexte, les citoyens britanniques et européens, y compris les membres de groupes minoritaires, ont la chance d’avoir au moins une chance en F1 ; un étudiant congolais, par exemple, n’a aucune chance de travailler dans l’une des 4 000 petites et moyennes entreprises qui composent l’« industrie des chalets » du sport automobile britannique.

Hamilton s’est attardé sur le manque de diversité qu’il a vu dans les photographies. C’est, plus que tout autre facteur, pourquoi le rapport « estime la proportion de Noirs en Formule 1 à moins de 1% ». Offrir plus d’opportunités aux détenteurs de nationalités africaines, indiennes ou asiatiques, et le mélange changera radicalement.

Le rapport fait un très bon point en appelant la FIA « à ajouter une dérogation à [F1’s] plafonnement des coûts qui exclurait les salaires des nouvelles recrues d’apprentis des dépenses plafonnées pour inciter les équipes à prendre de nouveaux apprentis et à former les jeunes ». Mais le fait est que dans 70 % des cas, cela ne s’appliquerait qu’aux ressortissants britanniques. Pourtant, la F1 est officiellement un championnat du monde.

Aucun de ces points ne vise à banaliser les nombreuses conclusions du rapport méticuleux, mais plutôt à mettre en évidence les inégalités flagrantes qui existent dans le sport automobile mondial mais sont exclues du champ d’application de la commission. Au contraire, de telles restrictions à l’emploi dévalorisent tout championnat du monde de sport automobile en excluant 75% des citoyens du monde – quelle que soit leur origine ethnique – de participer.

De même, le rapport met en évidence les coûts de la compétition dans le sport automobile, citant des budgets annuels pour le karting au niveau national d’environ 30 000 £ par an. Bien qu’ils soient hors de portée pour la plupart des familles, ces chiffres dépassent l’entendement des groupes de population en dehors des régions à monnaie forte. Si de tels budgets « ne sont accessibles qu’aux plus [UK] société », considérons les obstacles rencontrés par les karters en herbe dans les régions émergentes.

Le rapport Hamilton conclut que « la Formule 1 est un sport sans compromis. Les équipes sont férocement compétitives et ne veulent recruter que les meilleurs. Mais cette notion de ce qu’ils considèrent comme le meilleur est remise en cause dans ce rapport.

« Le recrutement de diplômés en ingénierie d’un petit groupe des universités les mieux classées du Royaume-Uni se traduira sans aucun doute par des ingénieurs hautement compétents en mathématiques, mais ces diplômés existent ailleurs dans le secteur universitaire.

Les coûts du karting ont explosé depuis l’époque de Hamilton « Il est probable que les diplômés de milieux socio-économiques inférieurs noirs auront démontré des niveaux de courage, de résilience et de détermination beaucoup plus élevés pour atteindre ce qu’ils ont accompli, par rapport à bon nombre de leurs homologues blancs plus riches. . “

Cette prémisse ne peut et ne doit pas être remise en cause, mais la prémisse selon laquelle ces traits peuvent s’appliquer également aux minorités ethniques de pays autres que la Grande-Bretagne, d’où la nécessité d’élargir la portée de la Commission Hamilton au-delà de la Grande-Bretagne afin d’enquêter les inconvénients et les défis considérables auxquels sont confrontés les gens nés en dehors du cœur traditionnel de la F1 ou de l’Italie.

Naturellement, Lewis, en tant que Britannique, est préoccupé par la situation dans son propre pays et, en tant que tel, a parrainé une étude bien plus large et plus complète que la plupart des sportifs ne l’avaient envisagé, sans parler de l’imaginer. En effet, tout cynisme qui a pu exister lorsqu’il a annoncé la création de la Commission Hamilton a été rapidement apaisé par son contenu. Pour cela, lui – et la commission – ne méritent rien d’autre qu’un respect absolu.

Cependant, il est clair que le grand nombre de problèmes identifiés par la Commission Hamilton s’étend bien au-delà du Royaume-Uni et dans le monde plus large du sport automobile, mais en raison des diverses réalités énoncées ci-dessus, de nombreuses recommandations et actions de la recherche ne seront pas « réplicables à l’échelle internationale. », comme le rapport l’avait espéré.

D’où le besoin urgent d’une étude mondiale complète sur toutes les opportunités d’emploi dans le sport automobile, plutôt qu’une étude centrée sur les questions de diversité dans un seul pays. Pour cette seule raison, le rapport de la Commission Hamilton, aussi méritoire soit-il de toute évidence, ne va pas assez loin.

