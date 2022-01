La F1 a besoin d’un nouveau motoriste pour vérifier la montée en puissance de ses constructeurs · .

La Formule 1 était si simple : la branche sportive de la FIA établissait les règles et les gouvernait, les promoteurs de course – qui détenaient les droits de télévision pour les événements organisés sur leur propriété – ont demandé à la FIA d’organiser des manches de championnat du monde et ont offert des fonds de départ et des prix basés sur sur l’attrait des équipes pour attirer les foules, et les équipes ont décidé de concourir, d’avoir construit ou acheté des voitures conformes. Le pilote qui a marqué le plus de points était champion du monde.

Le championnat des constructeurs était plus complexe, mais toujours simple à comprendre : décerné pour la première fois en 1958 en tant que « Coupe internationale des constructeurs de F1 », les points étaient marqués par les équipes qui construisaient et engageaient leurs propres voitures. Cette exigence était, cependant, « pliée » en 1969 lorsque Tyrrell a coopéré avec Matra pour remporter le titre, mais il ne faisait aucun doute que l’opération était de facto l’équipe « works » de Matra. Les livres de règles combinés comptaient 20 pages.

Comparez ces premières situations à aujourd’hui. Pour commencer, un détenteur de droits commerciaux (qui a commencé comme un collectif d’équipes avant de devenir indépendant) négocie avec les promoteurs et les diffuseurs de télévision, paie une redevance de 30 % puis paie les équipes ; les règles sont le résultat de centaines de réunions de comités consultatifs sportifs, techniques et financiers, certaines dispositions dépassant le code sportif international de la FIA, et d’autres non.

Les équipes disposent collectivement d’un tiers des voix dans le processus, mais peuvent bloquer les motions si la moitié des voix contre elles – que la FIA et le détenteur des droits commerciaux soient pleinement en faveur ou non. En effet, les équipes peuvent opposer leur veto à tous les changements de règles à moins qu’ils ne soient motivés par des problèmes de sécurité de bonne foi. Pour mémoire, les unités de puissance hybrides actuelles, incroyablement chères et horriblement complexes, sont le résultat direct des listes de souhaits des équipes…

Le départ de Honda a réduit le nombre de constructeurs automobiles en F1Equally, la pression des équipes pour « les laisser courir » et ne pas mettre fin aux grands prix sous une voiture de sécurité (ou des jaunes complets) a contribué à la débâcle à Abu Dhabi. N’oubliez pas que toutes les équipes, y compris Red Bull et Mercedes, ont participé aux changements réglementaires au cours des 12 dernières années. Tel a été le pouvoir des équipes collectivement. Les livres de règles combinés comptent désormais plus de 400 pages !

La situation a été exacerbée par le retrait progressif des constructeurs, le dernier en date étant Honda, obligeant ainsi des équipes indépendantes aux mains de (désormais) trois motoristes – Mercedes, Ferrari et Alpine (Renault), ce dernier ne s’approvisionnant qu’à lui-même. Mercedes fournit quatre équipes – la sienne, Aston Martin, McLaren et Williams – tandis que Ferrari entretient la Scuderia, Alfa Romeo (dirigée par Sauber) et Haas.

Red Bull, ayant acquis les droits de propriété intellectuelle sur les groupes motopropulseurs Honda, partagera le butin entre l’équipe principale et sa sœur AlphaTauri à partir de 2022 sous le nom de Red Bull Powertrains. Alors qu’au cours des années 2000, il y avait sept « camps » avec chacun fournissant au plus deux équipes, il y en a maintenant quatre – une moyenne de 2,5 par fournisseur. Par ordre décroissant, ce sont : Mercedes (quatre équipes), Ferrari (trois), Red Bull (deux) et Alpine (une).

Annonce | Devenez un partisan de . et passez sans publicité

Mercedes fournit à la fois à Aston Martin et à Williams des groupes motopropulseurs complets et des « extrémités arrière », y compris les points de montage de la suspension qui déterminent la géométrie et fournit une série de pièces non répertoriées à l’ancienne équipe, à tel point que l’AMR21 est souvent appelé un « Mercedes verte » dans les cercles de F1

Des liens étroits existent entre Ferrari et HaasFerrari fournit à ses clients des groupes motopropulseurs et des trains arrière complets ; avec Haas, cela va plus loin : une filiale de Ferrari, basée à Maranello et dotée de personnel licencié dans le cadre du réalignement budgétaire de Ferrari, fournit des services d’ingénierie et de conception à Haas. Le pilote de course Haas Mick Schumacher est répertorié comme réserve de Ferrari et il est question d’Antonio Giovinazzi entreprenant des travaux de simulation pour Ferrari et Sauber.

George Russell s’est décrit comme un « conducteur soutenu par Mercedes » alors qu’il était chez Williams et a été appelé au service de réserve en 2020 lorsque Lewis Hamilton a été frappé par Covid. La récompense de Russell ? Une Mercedes 2022 en voiture.

Ainsi, il existe désormais deux principaux « camps de moteurs », avec Red Bull/AlphaTauri historiquement alignés – quel que soit le ou les fournisseurs de moteurs au fil des ans – en raison de leur propriété commune, tandis qu’Alpine est seul. Le potentiel politique est évident, en particulier avec les deux plus grandes formations de F1 détenant un potentiel de 70 % des votes collectifs de l’équipe ?

Bien entendu, les équipes clientes protestent régulièrement contre leur totale indépendance – elles le feraient, n’est-ce pas ? – pourtant, il y a eu des schémas de vote assez discutables ; en effet, les sourcils se sont levés à l’occasion rare qu’une équipe vote contre (ou critique) son fournisseur de moteurs.

Auparavant, les groupes de pièces étaient binaires : pièces répertoriées, celles dont les équipes doivent détenir la propriété intellectuelle, et pièces non répertoriées, dont l’approvisionnement était ouvert. Mais le nombre de catégories a doublé à quatre dans le règlement 2022. Un seul d’entre eux exige que les équipes détiennent les droits de conception sur les composants répertoriés, tandis qu’un autre concerne la fourniture par appel d’offres. Avec deux catégories « ouvertes », le potentiel de contrôle des équipes clientes par les majors est effectivement doublé.

Caractéristique : le record de victoires d’Audi dans le sport automobile fait d’une entrée en F1 une possibilité passionnanteCette situation malsaine devrait se poursuivre tout au long de la période réglementaire 2022-25 et est peu susceptible de changer à moins que d’autres fournisseurs de moteurs ne rejoignent la F1, divisant de manière cruciale l’équilibre des pouvoirs à l’extrême. Le premier prix revient à la fois à Porsche et à Audi – si l’un éponge la constellation Red Bull et que l’autre acquiert une équipe, ils sont toujours susceptibles d’être appelés à fournir des clients, diluant ainsi les pouvoirs dévolus aux majors.

Les majors soutiennent qu’elles ont fait des investissements substantiels dans la F1 et devraient donc avoir un mot à dire dans la gestion de l’entreprise, la menace implicite étant qu’elles pourraient partir et emporter leurs moteurs avec elles si des changements de réglementation ou des décisions allaient à leur encontre. Cependant, le revers de la médaille est que ces investissements rendent peu probable leur départ de si tôt, et s’ils choisissaient de le faire, ils vendraient probablement leurs équipes.

Jusque-là, la FIA, désormais sous un nouveau président à Mohammed Ben Sulayem, et la F1, sous l’ancien patron de Ferrari Stefano Domenicali, doivent tenir bon face à la pression croissante des majors, tout en faisant tout ce qui est en leur pouvoir pour attirer au moins un fournisseur de moteurs entrant et/ou une nouvelle équipe.

Annonce | Devenez un partisan de . et passez sans publicité

Actualités FocusParcourir tous les articles de News Focus

Partagez cet article . avec votre réseau :