La F1 “a eu de la chance” avec un énorme crash en Q3 pour Norris · .

Sebastian Vettel a déclaré qu’il était clair dès le début de la Q3 qu’il était trop humide pour commencer la séance, et la F1 a eu de la chance que la chute subséquente de Lando Norris n’ait pas été bien pire.

Le pilote McLaren a chuté lourdement au début de la Q3 alors que la pluie tombait fortement sur la piste. Vettel avait déjà déclaré sur sa radio que la session devrait être signalée par un drapeau rouge après avoir vu la quantité d’eau sur la piste à Eau Rouge et dans la ligne droite de Kemmel. Norris a perdu le contrôle de sa voiture alors qu’il montait d’Eau Rouge à Raidillon.

Un Vettel furieux a été entendu critiquant la décision de ne pas arrêter la session sur sa radio. Il a dit que c’était un soulagement “massif” quand il s’est arrêté près de la voiture accidentée de Norris et a vu qu’il n’était pas grièvement blessé.

«Il y avait tous les morceaux et je ne savais pas s’il allait bien. Alors je n’ai pas réfléchi – j’ai juste arrêté parce que je voulais voir s’il me lève le pouce, pour voir s’il est conscient.

Bien que son avertissement n’ait pas été suivi, Vettel a déclaré qu’il pensait que le contrôle de course prêtait attention à ce que les pilotes disaient sur les conditions pendant les séances.

« Nous le renvoyons en équipe au contrôle de course. Mais il y a beaucoup de pilotes et beaucoup d’équipes, donc il y a beaucoup de radio et vous ne pouvez pas écouter tout le monde à chaque fois », a-t-il souligné, « il est clair qu’ils n’auraient pas dû passer au vert.

“C’est toujours facile après”, a ajouté Vettel, “mais l’essentiel est que nous apprenions de ce qui s’est passé. Cela aurait pu être un résultat différent avec l’accident. Nous avons donc eu de la chance que rien ne se passe.

Sergio Perez pense également que les conditions au début de la Q3 étaient si mauvaises que la séance aurait dû être signalée, mais a déclaré que ce n’était pas une décision facile à prendre pour le directeur de course Michael Masi.

« C’était très difficile, je dois dire, pour Michael de juger des conditions étant donné qu’en Q3, il pleut dans la ligne droite principale mais il ne pleut pas à l’arrière.

“Quand j’ai quitté le garage pour la première fois en Q3, il était clair qu’il était trop humide, qu’il était probablement déjà un peu trop tard. Mais je n’ai aucun problème avec eux.

