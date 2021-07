La F1 a fait le bon choix avec des modifications retardées des règles d’arrêt aux stands

Dans le tour d’horizon : Andreas Seidl, directeur de l’équipe McLaren, a soutenu l’introduction retardée de modifications aux règles des arrêts au stand de la Formule 1.

Devenez un supporter de . et passez sans publicité

. fonctionne grâce en partie au soutien de ses lecteurs. Afin d’aider à financer le développement et la croissance du site, veuillez envisager de devenir un supporter de ..

Pour seulement 1 £ par mois/12 £ par an, vous serez également mis à niveau vers un compte sans publicité. Inscrivez-vous et découvrez-en plus ci-dessous :

En bref

Seidl salue le retard dans le changement des règles des arrêts aux stands

Rapport : Les temps de réaction minimaux ont été supprimés de la répression de la FIA sur les arrêts aux standsComme . l’a révélé le mois dernier, la FIA a informé les équipes via une directive technique qu’elle avait l’intention d’introduire de nouvelles règles avant le prochain Grand Prix de Hongrie les obligeant à ralentir leurs arrêts aux stands. Certaines équipes ont régulièrement effectué des changements de pneus en moins de deux secondes, mais des inquiétudes ont surgi quant à savoir si ces changements étaient effectués en toute sécurité.

Cependant, comme révélé la semaine dernière, les changements doivent être édulcorés. Une version révisée de la directive technique délivrée aux équipes indiquait que le projet de spécifier des temps de réaction minimaux à certaines étapes du processus de changement de roue avait été abandonné. L’introduction des nouvelles règles sera également retardée jusqu’après la pause estivale, une décision saluée par Seidl.

“Ce fut une bonne discussion constructive entre les équipes et la FIA”, a-t-il déclaré. « Et finalement, en raison de la situation particulière dans laquelle nous nous trouvons également avec Covid – qu’il n’est pas si facile de retourner dans les usines pour le moment et de former avec l’équipage tous les changements qui étaient initialement dans le TD – Je pense qu’il était logique à la fin de le retarder et d’utiliser la pause plus longue et de donner à chaque équipe plus de temps pour se préparer au changement.

Jaguar s’engage en Formule E

Jaguar continuera à courir en Formule EJaguar est devenu le dernier constructeur à confirmer qu’il continuera à courir en Formule E après l’introduction de ses nouvelles voitures de troisième génération qui arriveront l’année prochaine. Le PDG de Jaguar Land Rover, Thierry Bolloré, a déclaré que le championnat “s’avère déjà être l’environnement idéal pour concevoir, collaborer, tester et développer de nouvelles technologies durables à un rythme soutenu”.

Avant l’avant-dernière manche double de ce week-end à Londres, le pilote Jaguar Sam Bird détient une avance de cinq points au championnat. Jaguar est troisième du championnat par équipes, à cinq points de Virgin.

Wolff: La piste partiellement couverte sera un défi pour la candidature au titre de Formule E

La directrice de l’équipe Venturi, Susie Wolff, a dû endurer un week-end frustrant à New York, après que l’équipe ait triomphé à Puebla pour remporter deux podiums et la tête du titre des pilotes pour Edoardo Mortara. L’équipe n’a marqué que six points à Brooklyn, tous pour Norman Nato, alors que Mortara est tombé à la quatrième place du classement.

En se rendant à l’Eprix de Londres, Wolff a déclaré que le nouveau tracé de la piste, autour et à travers les gigantesques hangars de l’ExCel Centre, pourrait offrir des opportunités à l’équipe monégasque négligée. « En tant qu’avant-dernier week-end de course de la saison, l’E-Prix de Londres est d’une importance cruciale – bien marquer à l’ExCeL sera essentiel pour préparer la finale d’août à Berlin.

“Londres va être très difficile pour les pilotes, non seulement en raison des niveaux d’adhérence variables à l’intérieur du site par rapport à l’extérieur, mais aussi des variations de hauteur de la piste, en particulier la section de descente au départ – ce qui, j’en suis sûr, sera le rendre très intéressant pour les fans à regarder.

“Comme pour tout nouveau circuit, il sera important d’effectuer une course constante tout au long de l’entraînement pour établir une base de performance et, espérons-le, nous pourrons être dans le mélange et menacer de gros points.”

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

En ce jour dans le sport automobile

Partagez cet article de . avec votre réseau :