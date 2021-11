La F1 a le devoir de sensibiliser aux manquements aux droits humains dans les pays qu’elle visite

Lewis Hamilton affirme que la Formule 1 a le devoir de sensibiliser aux manquements aux droits humains dans les pays qu’elle visite, avant ses premières courses au Qatar et en Arabie saoudite.

S’exprimant lors d’une conférence de presse FIA ​​sur le circuit international de Losail, le septuple champion du monde a admis qu’il avait été « ignorant » de telles inquiétudes dans le passé.

Des groupes de défense des droits humains ont accusé le Qatar, l’Arabie saoudite et d’autres pays de « blanchiment sportif » en dépensant des sommes considérables pour amener le sport mondial dans leurs pays. Le Qatar a entrepris un énorme projet de construction pour la Coupe du monde de football de la FIFA de l’année prochaine, mais des rapports affirment qu’il a entraîné la mort de plus de 6 500 travailleurs migrants au cours de la dernière décennie. Le système kafala utilisé dans la région a été accusé de créer des opportunités d’exploitation pour les travailleurs.

Hamilton est devenu de plus en plus franc sur les questions de droits de l’homme depuis l’année dernière et souhaite que davantage de ses pairs fassent de même. « Une personne ne peut nous faire qu’une certaine petite différence, mais ensemble, collectivement, nous pouvons avoir un impact plus important », a-t-il déclaré. « Alors, est-ce que je souhaite que plus de sportifs s’expriment sur ces questions ? Oui. »

Cependant, il a déclaré que le sujet est complexe et nécessite un traitement sensible. « Le fait est que c’est de l’éducation. Il faut du temps pour sortir et en apprendre davantage sur une région qui nous est étrangère.

« Nous ne sommes pas de ces régions, c’est incroyablement complexe sur le terrain dans ces endroits avec la religion. Il y a tellement de complexités qu’il est même difficile de toutes les comprendre.

« Je pense que ce qui est important, c’est que nous essayons toujours de sensibiliser à certains de ces problèmes. Et même s’il y a eu quelques changements au fil du temps, ce n’est jamais assez. Il faut faire plus. »

Le septuple champion du monde a reconnu que la F1 n’avait pas réagi auparavant aux préoccupations en matière de droits de l’homme dans les pays qu’il visite. «En tant que sport, nous avons été et j’ai été dans beaucoup de ces pays et j’ai été ignorant, inconscient de certains des problèmes qui se sont posés dans certains endroits.

Annonce | Devenez un partisan de . et passez sans publicité

« Donc, il s’agit de décider si vous décidez de vous éduquer et de tenir le sport plus responsable et de vous assurer que le sport fait réellement quelque chose à ce sujet lorsqu’il se rend dans ces endroits. C’est pourquoi j’ai essayé d’élever la voix.

Hamilton a déclaré que cela avait été sa motivation pour s’exprimer. «Mais encore une fois, il y a des gens bien plus brillants qui connaissent ces problèmes et qui essaient en fait de les combattre en arrière-plan. Mais je pense toujours que nous pouvons toujours y mettre un projecteur et créer cet examen minutieux et cette pression qui pourraient, espérons-le, créer un changement. »

D’autres conducteurs ont fait écho au sentiment de Hamilton. Lando Norris a déclaré que parler des droits de l’homme était « quelque chose que nous devons faire en tant que communauté, en tant que Formule 1 ».

«Ce n’est pas quelque chose en tant qu’une personne ou juste un petit groupe de personnes. Bien sûr, on peut avoir un petit effet et on peut créer du changement dans les lieux, mais ce n’est pas aussi simple que cela.

Sebastian Vettel, qui a attiré l’attention sur la discrimination à l’encontre de la communauté LGBT lors du week-end du Grand Prix de Hongrie, a déclaré qu’il pensait que les questions de droits de l’homme étaient « une responsabilité à laquelle chaque grand sport, grand événement doit faire face ».

« Nous aimons conduire des voitures et nous conduisons ces voitures partout dans le monde », a déclaré Vettel. « Il y a des endroits que nous connaissons très bien et d’autres que nous ne connaissons pas, des cultures avec lesquelles nous sommes peut-être d’accord, d’autres non. Je pense donc que c’est plus une question pour la Formule 1 dans son ensemble et pas seulement pour moi, pour nous tous.

Le futur coéquipier de Hamilton, George Russell, a déclaré qu’il pensait que la série choisirait les bons endroits pour courir. « Nous tous, les pilotes et tout le monde sommes conscients des problèmes de droits de l’homme, mais finalement, pour moi personnellement, je fais confiance à la Formule 1 et à la FIA pour nous emmener là où ils le jugent approprié et pour le reste, nous sommes entièrement concentrés sur la conduite. . «

Annonce | Devenez un partisan de . et passez sans publicité

Hamilton était quelque peu d’accord avec ce sentiment « En fin de compte, en tant que pilotes, ce n’est pas notre choix où nous allons courir. Je pense que nous sommes conscients qu’il y a des problèmes dans ces endroits que nous allons rencontrer comme il y en a dans le monde, mais bien sûr, cela semble être considéré comme l’un des pires dans cette partie du monde.

Cependant, il a souligné que visiter des régions ayant des préoccupations en matière de droits de l’homme devait s’accompagner d’un examen plus approfondi de ces problèmes. «Je pense que lorsque ces sports se déroulent dans ces endroits, ils ont le devoir de sensibiliser à ces problèmes et ces endroits doivent être examinés de près. Il faut que les médias parlent de ces choses. L’égalité des droits est un problème grave.

«Cependant, je suis conscient que dans cet endroit, ils essaient de faire des pas et cela ne peut pas changer du jour au lendemain. J’ai entendu dire qu’il y a des choses comme une nouvelle réforme du système kafala qui était en place il y a quelques années, mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Je pense juste que si nous arrivons dans ces endroits, nous devons rehausser le profil de la situation. »

Grand Prix du Qatar 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix du Qatar 2021

Partagez cet article . avec votre réseau :