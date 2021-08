La F1 a le droit de ne pas courir compte tenu du risque de “gros accident”

Au sommaire : Carlos Sainz Jnr dit que les conditions étaient si mauvaises à Spa pendant le Grand Prix de Belgique que les pilotes n’auraient pas pu s’éviter.

En bref

Sainz: Seule une seule voiture peut rouler à Spa détrempéAprès les événements bizarres du Grand Prix de Belgique, Sainz a déclaré que seule une session de “super pole”, avec des voitures en piste individuellement, aurait été possible pendant la période de course.

“Un par un, nous aurions pu faire une ‘super pole’ aujourd’hui, pas de problème”, a déclaré Sainz. « On aurait pu passer par Eau Rouge, ce n’était pas le problème. Le problème était la visibilité et les deux tours que nous avons faits derrière la voiture de sécurité, les pneus ont refroidi à zéro et vous allez entrer dans l’Eau Rouge et dans cette ligne droite avec une visibilité nulle.

« Si quelqu’un patine devant vous avec des pneus froids, je vous dis que si P10 tombe en panne, de retour à P20, tout le monde le heurte et c’est là qu’un gros accident à 300 km/h pourrait arriver.

La F1 et Spa Francorchamps « déçus » pour les fans

Formula One Management et le circuit de Spa-Francorchamps ont publié des déclarations sympathisant avec les fans qui n’ont vu aucune course hier. Spa a loué la ténacité des fans à rester tout au long de la journée continuellement humide et d’une course de F1 qui n’a vu que quatre tours de course derrière la voiture de sécurité.

« Spa Grand Prix SA exprime sa plus profonde déception face à l’issue de ce week-end, qui devait être celui des retrouvailles, conclusion d’une année de dur labeur au cours de laquelle nous avons surmonté tous les obstacles », a indiqué le circuit dans son communiqué. « Ça a bien commencé, le spectacle était là, mais les conditions météo n’étaient pas de notre ressort et la décision prise par la direction de course doit être respectée, car la sécurité des pilotes doit rester la priorité.

La pluie signifiait pas de course à Spa« Nous partageons la déception de nos clients, qui ont été exemplaires dans la façon dont ils ont vécu cette journée incroyable, mais aussi dans la façon dont l’évacuation a été réalisée, Cela souligne, une fois de plus, la qualité et le parfait comportement de notre public de passionnés.

La Formule 1 a également sympathisé avec les fans qui n’avaient pas pu assister à une course mais qui s’en tenaient aux décisions des commissaires. « Suite aux perturbations météorologiques importantes du Grand Prix de Belgique de Formule 1 FIA 2021, la FIA et la Formule 1 sont déçues pour tous les fans sur piste et à domicile que la course d’aujourd’hui n’ait pas pu aller sur toute la distance, mais la sécurité des pilotes, les commissaires et les spectateurs doivent toujours être la priorité.

« La décision des commissaires sportifs d’étendre la fenêtre dans laquelle la course pouvait se dérouler a donné toutes les opportunités possibles pour maximiser la course de la journée, mais les conditions météorologiques ne se sont malheureusement pas suffisamment améliorées pour boucler plus de tours.

Aucune des parties n’a indiqué de plans d’indemnisation, bien que . comprenne que ceux-ci sont à l’étude.

Ricciardo arrêterait de courir s’il était motivé par l’argent

Ayant marqué son 200e Grand Prix dans la course bizarre d’hier, Daniel Ricciardo n’a pas l’intention d’abandonner. Le pilote McLaren a déclaré que s’il découvrait qu’il continuait à conduire pour de l’argent, plutôt que par amour du sport, il arrêterait.

Lorsqu’on lui a demandé s’il conduirait toujours en Formule 1 s’il n’était pas payé pour le faire, Ricciardo a répondu : « C’est peut-être mon âge, mais je me pose cette question et la réponse est ‘oui’. Et je pense que le jour où la réponse est « non » est alors le jour où je dois arrêter de courir.

«Je suis assez bon pour vérifier moi-même et quand j’étais enfant, je ne l’ai jamais fait pour être à la télévision, pour être payé de l’argent, c’était parce que j’aimais ça.

“Le jour où l’argent ou la célébrité ou quoi que ce soit l’emporte sur lui, alors c’est tout simplement le jour où j’ai assez de conscience intérieure, de conscience de soi pour dire ‘d’accord, j’en ai fini avec ça.'”

Des médias sociaux

Publications notables de Twitter, Instagram et plus :

Les meilleurs pilotes de course au monde ont bouclé une course de deux tours derrière une voiture de sécurité. Course officiellement terminée.

Les spectateurs n’auront pas à être remboursés. Bien fait. — Paul-Henri Cahier (@F1Photo) 29 août 2021

Brave décision de Michael Masi @fia Si la course s’était déroulée et qu’il y avait eu un accident grave, nous nous demanderions pourquoi il a pris le départ. Dure. Mais finalement une chose mature à faire. Spa a réclamé beaucoup de pilotes #f1 – Damon Hill (@HillF1) 29 août 2021

La #F1 ne se couvre pas de gloire aujourd’hui. Les questions de base comme si la course a commencé et combien de tours il reste ne devraient pas être le genre de choses qui nécessitent de longs débats. Mais quand le règlement sportif fait à lui seul près de 100 pages…#BelgianGP – Keith Collantine (@keithcollantine) 29 août 2021

Entièrement d’accord avec cela, et avec les commentaires de Lewis Hamilton selon lesquels il s’agit d’une décision axée sur l’argent. Je ne pouvais pas le croire quand j’ai vu cette cérémonie ridicule sur le podium. #F1 détruisant sa propre intégrité d’une manière que même Bernie n’a pas réussi. – Richard Williams (@rwilliams1947) 29 août 2021

Extreme E souhaite que les médias internationaux du sport automobile rendent compte de leurs émissions télévisées retardées, et non des événements en direct sur piste. C’est très problématique en soi, mais c’est toujours agréable de voir même les équipes briser les propres embargos de la série. 🤦‍♂️🇬🇱 #ArcticXPrix #ExtremeE pic.twitter.com/anfn4YGMoG – Tobi Bluhm (@TobiTweetings) 29 août 2021

En ce jour dans le sport automobile

Il y a 40 ans aujourd’hui, Alain Prost a repoussé une attaque d’Alan Jones pour remporter le Grand Prix des Pays-Bas, la paire séparée par Nelson Piquet au drapeau

