Le patron de Mercedes, Toto Wolff, estime que le format actuel des qualifications pour le sprint n’équilibre pas correctement les risques et les récompenses.

Pour 2021, la Formule 1 a dévoilé un nouveau format de week-end de course à tester sur trois manches de la saison, où une course de sprint de 100 kilomètres remplace les qualifications traditionnelles un samedi.

Le format familier Q1, Q2 et Q3 a toujours lieu ces week-ends, mais le vendredi à la place pour définir la grille de qualification pour le sprint.

Les résultats des qualifications de sprint déterminent ensuite la grille du grand prix principal le dimanche.

Trois points sont offerts au finissant P1 en qualifications de sprint, avec deux disponibles pour P2 et un seul point pour P3.

Wolff ne pense donc pas que ces points justifient de prendre des risques majeurs en qualifications de sprint, car d’un autre côté, la punition est une mauvaise position de départ qui compromettra fortement la course pour un pilote.

En effet, le deuxième sprint des qualifications à Monza a été critiqué pour son manque d’opportunités de dépassement.

Vérifiez tous les derniers vêtements d’équipe 2021 via la boutique officielle de Formule 1

« Les week-ends avec la course de sprint ont sans aucun doute un avantage sur le plan commercial puisque vendredi devient une journée plus intense grâce aux qualifications, samedi nous avons une course et dimanche le Grand Prix », a déclaré Wolff à Motorsport.com.

« Mais je ne suis pas un grand fan de la course de sprint comme c’est maintenant le samedi, il y a peu à gagner et beaucoup à risquer, car le score est très bas et vous ne voulez certainement pas vous retrouver en bas de la grille dimanche.

Wolff pense donc que le nombre de points disponibles ou la durée de la course doivent être revus si les qualifications de sprint doivent rester.

« Peut-être que le système d’attribution de points, ou la durée de la course, devrait être revu », a-t-il suggéré.

« Si au final ce qui compte c’est le départ, on ne peut faire que deux tours… ».

Le PDG de la Formule 1, Stefano Domenicali, a suggéré que les qualifications de sprint pourraient devenir plus courantes à partir de 2022, peut-être jusqu’à huit étapes.