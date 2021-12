La F1 « a raté Charlie Whiting » aujourd’hui, déclare Horner après une course chaotique – .

Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a clairement exprimé son point de vue sur le directeur de course de Formule 1 de la FIA, Michael Masi, après une série d’incidents controversés et de décisions des commissaires sportifs lors du Grand Prix d’Arabie saoudite.

Horner a déclaré que le sport avait manqué la présence du prédécesseur de Masi, feu Charlie Whiting, décédé à la veille du Grand Prix d’Australie 2019.

Le directeur de l’équipe Red Bull a exprimé sa frustration face à ce qu’il considérait comme des décisions incohérentes des stewards et des actions douteuses de la direction de la course, car Max Verstappen a été impliqué dans de multiples incidents avec Lewis Hamilton avant de perdre la tête et la victoire face au pilote Mercedes.

Horner a déclaré que la course a montré que les pénalités en Formule 1 moderne sont trop fréquentes et appliquées de manière trop incohérente.

« J’avais l’impression qu’aujourd’hui, le sport manquait à Charlie Whiting », a déclaré Horner. « Je suis désolé de le dire, mais l’expérience qu’il a eue… c’est évidemment frustrant. »

Verstappen a été entendu se plaindre pendant la course que Hamilton n’était pas resté à moins de 10 longueurs de voiture de lui pendant une période de Safety Car avant un redémarrage. Ce règlement n’est appliqué que pendant les tours de formation.

« Je pense que j’ai dit trop longtemps que nous sommes surréglementés », a déclaré Horner. « J’avais l’impression qu’il y avait des règles concernant 10 longueurs de voiture, mais, vous savez, ‘un tour de formation n’est pas un tour de formation si c’est un redémarrage’. J’ai l’impression qu’il y a trop de règles.

Le directeur sportif de Red Bull, Jonathan Wheatley, a été entendu en train de discuter d’un accord avec Masi pour rétrograder Verstappen sous la deuxième suspension du drapeau rouge après qu’il ait été réputé avoir dépassé Hamilton en dehors du circuit au deuxième virage.

« C’était un peu comme être dans le souk, ce qui est inhabituel », a plaisanté Horner. « Je n’ai jamais rencontré ça auparavant. »

Verstappen a ensuite été pénalisé d’une pénalité de cinq secondes pour être sorti de la piste et avoir pris l’avantage après avoir dépassé Hamilton au deuxième virage. Hamilton et Verstappen sont ensuite entrés en collision tandis que Red Bull tentait de donner la position à Mercedes. Horner a pris la parole avant que Verstappen ne reçoive une pénalité de 10 secondes – ce qui n’affecte pas sa position finale – pour l’incident.

« C’était juste très frustrant. Nous n’avons pas pensé que la pénalité de cinq secondes était vraiment justifiée et nous avons certainement pensé que Lewis venait juste de remonter à l’arrière de la voiture de Max », a déclaré Horner. « On aurait dit qu’il essayait juste d’éviter de dépasser parce qu’il ne voulait pas ne pas obtenir le DRS. »

Horner a admis que le contrôle de course avait un travail difficile en raison des caractéristiques du nouveau circuit de la corniche de Jeddah, mais pense que cela n’excuse pas ce qu’il considère comme une incohérence dans la façon dont les règles sont appliquées. Hamilton a évité les pénalités à la suite de deux enquêtes samedi à Djeddah :

« C’est difficile pour Michael et les commissaires, en particulier sur ce type de site et de circuit – avec la quantité de débris et les types de virages qu’il y a », a accepté Horner. «Mais c’est la même chose pour tout le monde.

« Presque toutes les décisions nous ont été défavorables aujourd’hui, comme elles l’ont fait à Doha il y a quelques semaines. Ensuite, nous avons vu deux incidents hier. Cela a été variable, c’est le moins qu’on puisse dire.

