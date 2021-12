La F1 « a raté Charlie Whiting » dans la prise de décision de Djeddah, selon Christian Horner

Au deuxième rang du circuit de Djeddah, au classement et à la liste des pénalités, Christian Horner craint que la F1 ne soit devenue « sur-réglementée ».

Max Verstappen a couru Lewis Hamilton roue contre roue au Grand Prix d’Arabie saoudite, une course qui a vu deux drapeaux rouges et aussi la voiture de sécurité virtuelle.

Même si c’était excitant, c’était aussi chaotique avec Verstappen pénalisé à deux reprises alors qu’il terminait deuxième derrière Hamilton.

Sa première pénalité a été de cinq secondes pour avoir pris l’avantage en dehors de la piste alors qu’il conservait la tête lorsque Hamilton a tenté de dépasser à l’extérieur du virage 1.

Le second, décerné après le grand prix, était une pénalité de 10 secondes pour la conduite erratique qui a conduit à sa collision au 37e tour avec Hamilton.

Hamilton à son tour n’a pas été pénalisé pour être à plus de 10 voitures de Verstappen sur le chemin de la grille pour un redémarrage après le premier drapeau rouge.

Rien n’a également été dit lorsque le pilote Mercedes a fait sortir Verstappen de la piste au 43e tour alors qu’il défendait la tête, le directeur de course de la FIA, Michael Masi, déclarant qu’il ne s’agissait que d’un drapeau noir et blanc.

Horner pense que la Formule 1 manque la main ferme du directeur de course de longue date de F1 Charlie Whiting, décédé en 2019.

« Je le dis depuis trop longtemps – nous sommes sur-réglementés », a déclaré Horner selon Motorsportweek.com.

« Il y a des règles sur 10 longueurs de voiture mais le tour de formation n’est pas un tour de formation s’il s’agit d’un redémarrage. J’ai l’impression qu’il y a trop de règles.

« C’était comme aujourd’hui que le sport manquait à Charlie Whiting. Je suis désolé de le dire, mais l’expérience qu’il a eue…

Où commencer? Nous avons terminé 2e, après une course mouvementée et il s’est passé beaucoup de choses avec lesquelles je ne suis pas tout à fait d’accord. J’y suis allé sur la bonne voie et j’ai tout donné. Merci à tous les fans, de m’avoir soutenu et de m’avoir voté Driver Of The Day ! En route pour Abu Dhabi #KeepPushing 🇸🇦 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/5kV8083ebd – Max Verstappen (@Max33Verstappen) 5 décembre 2021

« C’est évidemment frustrant mais c’est difficile pour Michael et les commissaires sportifs, en particulier sur ce type de site et ce type de circuit avec la quantité de débris et les types de virages qu’il y a, mais c’est la même chose pour tout le monde.

« Je pense que c’était une course difficile à gérer pour eux aujourd’hui. Évidemment [there was] beaucoup de débris.

« Il y avait évidemment beaucoup de circulation en avant et en arrière avec un contrôle de course sur les différents incidents, puis des voitures de sécurité, des voitures de sécurité virtuelles, des redémarrages et évidemment c’était difficile à suivre.

« Je pense qu’il y a eu de nombreuses leçons de cette course qui seront discutées en détail au cours des prochaines semaines. »

Horner n’a cependant pas critiqué ouvertement les commissaires pour avoir reçu un avertissement officiel la dernière fois au Qatar lorsqu’il a frappé un marshal après que Max Verstappen a reçu une pénalité pour ne pas avoir respecté les doubles drapeaux jaunes agités lors des qualifications.

Et avec Hamilton évitant également une pénalité en Arabie saoudite pour avoir entravé Nikita Mazepin lors des derniers essais, un geste qui aurait pu provoquer un accident à grande vitesse, Horner se sent plutôt lésé.

« De toute évidence, chaque décision nous a été à peu près défavorable aujourd’hui, comme elles l’ont fait à Doha il y a quelques semaines, puis nous avons vu deux incidents hier… cela a été pour le moins variable », a-t-il déclaré.

Le résultat de dimanche signifie que Verstappen et Hamilton participeront au Grand Prix d’Abou Dhabi, décisif pour le titre, à égalité de points.

Le Néerlandais, cependant, reste P1 car il a remporté plus de courses que Hamilton.