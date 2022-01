La F1 a surmonté sa « réticence » à introduire des carburants synthétiques d’ici 2026 · .

Certains fournisseurs de carburant de Formule 1 étaient initialement réticents à adopter le passage prévu de la série aux carburants synthétiques, selon son directeur technique Pat Symonds.

La prochaine génération de groupes motopropulseurs de la F1, dont l’introduction est prévue en 2026, fonctionnera avec des carburants synthétiques qui sont entièrement durables mais peuvent être utilisés dans un moteur à combustion interne standard. Cela fait partie de ses efforts pour réduire ses émissions de carbone à zéro net d’ici 2030.

Bien que les voitures ne génèrent que 0,7% des émissions totales produites par la F1, Symonds a déclaré que cela était important pour l’image d’un sport qui est considéré comme « gourmand ».

« Nous avons dû nous fixer des objectifs assez difficiles parce que nous sommes un sport très public et c’est un peu une arme à double tranchant », a déclaré Symonds à Blackbook Motorsport. « Je suis assez contrarié quand je vois les mots » énergivore » juste à côté de la Formule 1, et vous le voyez si souvent dans la presse populaire, alors que la réalité est que nous sommes tout sauf. »

« La durabilité environnementale n’est pas seulement importante pour la Formule 1, elle est importante pour tout le monde », a-t-il ajouté. « Nous ne débattons plus du changement climatique, ce débat s’est terminé il y a de nombreuses années. Le débat est maintenant de savoir comment garantir que nous contribuons à réduire le changement climatique, à contribuer aux technologies qui aideront notre planète. »

Cependant, Symonds a dû surmonter une certaine résistance pour éloigner la F1 de l’essence conventionnelle.

« Quand j’ai commencé ce projet, probablement au début ou au cours de 2018, j’avais un peu de travail à faire pour essayer de persuader certaines personnes que c’était quelque chose qui pouvait être fait et quelque chose que nous devions faire », a-t-il déclaré. « Je dirais même qu’avec certaines compagnies pétrolières, il y a eu des réticences.

«Mais ce qui a été vraiment instructif, ce qui a été vraiment gratifiant, c’est qu’au fil du temps où nous en avons parlé, les gens sont venus à bord comme je ne peux pas le croire.

« Maintenant, nous voyons nos sponsors, nous voyons nos partenaires, ils veulent cette histoire de durabilité. C’est important pour eux. Et il est particulièrement gratifiant de voir les compagnies pétrolières s’en mêler également. Comme vous le savez, nous avons un partenaire mondial en Aramco [who] sont absolument déterminants dans ce programme. C’est la plus grande compagnie pétrolière au monde qui investit des ressources vraiment très considérables dans un programme comme la Formule 1. »

Atteindre l’objectif net de zéro de la F1 d’ici 2030 sera « très difficile », a admis Symonds. Mais il pense que la voie du carburant synthétique est la bonne pour la Formule 1 malgré la popularité croissante des véhicules routiers électriques.

« Je ne suis pas totalement convaincu que l’électrification soit la seule réponse », a-t-il déclaré. « C’est une partie très, très importante de la réponse, cela ne fait aucun doute, et je pense que c’est probablement la réponse idéale en milieu urbain. Mais je pense que ce que nous pousserons toujours, c’est que ce n’est pas la seule réponse.

« Un avenir à faible émission de carbone comporte plusieurs éléments et nous devons être pleinement engagés dans ce que sont ces éléments. Peu importe ce qu’ils sont, nous avons juste besoin d’être là, nous devons en faire partie.

« Nous allons certainement augmenter notre hybridation. Notre prochaine formule ne sera peut-être pas exactement 50-50 de puissance de moteur à combustion interne et de puissance électrique, mais certainement pas loin de là. Et en nous engageant dans ce secteur de la technologie, nous le ferons avancer. »

