La F1 a-t-elle besoin d’un nouveau directeur de course ou d’un autre changement après la ligne ? · Fans de course

Avant le début du week-end de course décisif pour le Grand Prix d’Abou Dhabi, le directeur de course de Formule 1 de la FIA, Michael Masi, a pris une mesure proactive pour éviter une conclusion controversée du championnat.

Dans les notes d’événement régulières distribuées à tous les concurrents, Masi leur a rappelé que la FIA a le pouvoir (rarement utilisé) de confisquer les points des pilotes s’ils sont réputés avoir gravement enfreint les règles.

En lisant entre les lignes, cela rappelait qu’aucun des deux pilotes ne devait supposer qu’il serait autorisé à remporter le titre en éliminant son rival. C’était une étape compréhensible pour Masi à la lumière de ce qui s’est passé quatre jours plus tôt à Djeddah, où les stewards ont estimé que Max Verstappen avait provoqué une collision avec son rival pour le titre Lewis Hamilton. Il s’agissait de leur troisième contact significatif de l’année après Silverstone (où Hamilton était le coupable) et Monza (Verstappen).

Compte tenu de ses implications et du fait que Verstappen était le plus à gagner de toute collision lors de la finale, il n’était pas surprenant que lui et son équipe Red Bull se soient hérissés d’un rappel public que la FIA ne voulait pas d’interférence indue sur le résultat du championnat. Mais bien sûr, aux yeux de beaucoup, c’est exactement ce qui s’est passé à la fin de la course lorsque Masi a fait une rupture surprenante avec les conventions pour organiser un redémarrage qui a finalement fait basculer l’issue du championnat du monde.

Masi est devenu directeur de course de F1 en 2019. le visage de la pratique passée. Cela a conduit Mercedes à protester contre le résultat de la course; Une fois que cela a été rejeté, ils ont commencé à prendre des dispositions pour faire appel, pour revenir sur cette décision quatre jours plus tard, ayant conclu que même s’ils gagnaient, cela ne restaurerait pas le titre perdu de Hamilton.

Sans surprise, les gagnants et les perdants ont vu la décision de Masi différemment. Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, l’a accusé d’avoir inventé une nouvelle interprétation des règles qui a contredit ses explications passées et a « volé » Hamilton du titre. « Je ne suis pas intéressé à avoir une conversation avec Michael Masi », a déclaré Wolff.

Red Bull s’est rangé du côté du directeur de course – du moins lors de cet appel. « Il y avait cinq voitures entre les deux et il les a simplement renvoyées, afin que vous puissiez conduire ce dernier tour », a déclaré le consultant en sport automobile de l’équipe, Helmut Marko. « C’est comme l’arbitre, il a le droit et s’il décide comme ça, alors c’est valable. »

Mais une semaine plus tôt, Red Bull avait rapidement exprimé son mécontentement à l’égard de Masi. Le directeur de l’équipe, Christian Horner, a déclaré que la F1 « avait raté Charlie Whiting » – le défunt prédécesseur de Masi en tant que directeur de course – après que Verstappen ait écopé de deux pénalités lors du Grand Prix d’Arabie saoudite.

Horner n’était pas satisfait de l’arbitrage de Masi à Djeddah. Horner s’est également affronté à Masi lors de la manche précédente. C’était une remarque particulièrement mal choisie pour Horner étant donné que Masi a fait ses débuts en officier en tant que maréchal de drapeau.

Depuis qu’il a succédé à Whiting, Masi a inévitablement rencontré le plus grand examen minutieux qui accompagne la supervision du sport automobile le plus célèbre au monde. Mais Abu Dhabi l’a catapulté à un nouveau niveau de gloire. Dans les jours qui ont suivi la course, son nom a été recherché en ligne plus souvent que 18 des 20 pilotes – tous à l’exception des deux prétendants au titre. Pour ceux qui dirigent l’émission, c’est un indicateur clair du nombre de personnes qui n’ont pas été impressionnées par la façon dont la finale de la saison de l’année dernière a été gérée.

Le rôle de directeur de course invite à la critique comme peu d’autres. Il est peu probable que l’une des options alternatives disponibles pour Masi à l’époque – comme redémarrer avec les voitures doublées toujours en place ou terminer la course derrière la voiture de sécurité – aurait été populaire auprès du camp Red Bull.

Pourtant, l’impossibilité probable d’une décision universellement populaire ne justifie pas de s’écarter des précédents du passé d’une manière aussi déconcertante. Après tout, il n’y avait pas que les prétendants au championnat impliqués – les autres pilotes étaient mystifiés par la façon dont le redémarrage a été géré. Cela invite à se demander si un tel appel aurait dû être possible.

Masi est devenu le centre d’attention de la décision et les réseaux sociaux regorgent d’appels pour qu’il soit remplacé. Mais serait-ce plus qu’un simple changement superficiel ? La FIA a décidé d’examiner ce qui n’a pas fonctionné à Abu Dhabi mais il ne s’ensuit pas nécessairement qu’il était en faute ou que la seule solution est d’installer un nouveau directeur de course.

Wolff l’a admis lorsqu’il a parlé après que l’équipe a décidé de ne pas faire appel sur la course. « Ce n’est pas seulement une décision de changer de directeur de course », a-t-il déclaré lorsqu’on lui a demandé si le remplacement de Masi donnerait à Mercedes plus de confiance dans les procédures de la FIA. « L’ensemble du système de prise de décision doit être amélioré.

« Le directeur de course est certainement soumis à une grande pression et cela est dû en partie à nos propres fautes », a-t-il poursuivi. « J’aurais souhaité une prise de décision plus cohérente qui aurait pu éviter de nombreuses controverses tout au long de l’année.

La F1 doit « repenser la façon dont les décisions sont prises », déclare Wolff. « Mais la dernière décision n’était qu’une décision qui a eu le plus grand impact. D’un point de vue sportif, un impact catastrophique car il a décidé le championnat du monde. Mais maintenant, vous pouvez dire que toute la saison s’est déroulée dans les deux sens et que nous étions parfois du côté des receveurs, et parfois encore plus chanceux. »

Doit-on blâmer Masi pour un mauvais appel, ou la faute en est-elle à un système qui a permis de prendre une décision aussi inattendue ? Quoi qu’il en soit, Wolff est clair que des améliorations doivent être apportées.

« Je suis convaincu que nous tous ensemble – les équipes, les pilotes, la FIA et le sport – pouvons réorganiser la façon dont les décisions sont prises et rendre le sport plus fort », a-t-il déclaré. « Je pense que cette situation, aussi douloureuse soit-elle, est aussi une opportunité d’améliorer le sport. »

