La F1 a-t-elle besoin d’une règle pour décourager les accidents délibérés? · Fans de course

Alors que Charles Leclerc s’assurait la très importante pole position à Monaco en déclenchant des drapeaux rouges après avoir heurté les barrières du complexe de la piscine après avoir couru un peu large en entrant dans le virage, des cris de « Schumacher 2006 » ont retenti dans le centre des médias. D’autres hacks ont rappelé “Rosberg 2014…”

Le premier incident faisait bien sûr référence à la manœuvre de stationnement bordée à la Rascasse du champion qui a établi le record du record, qui a privé son grand rival Fernando Alonso d’une pole position presque certaine. Jusqu’à ce que les commissaires sportifs reléguent le pilote Ferrari à l’arrière après une enquête marathon sur “l’erreur”, qui a bloqué la piste, empêchant à son tour le pilote Renault et les autres rivaux de boucler leurs tours.

L’incident de Nico Rosberg était plus subtil: après avoir signé le meilleur temps en Q3, l’Allemand s’est enfermé – que ce soit par conception ou par erreur ne sera jamais définitivement connu – à Mirabeau, déclenchant des drapeaux qui ont saboté la fissure de son coéquipier Lewis Hamilton en pole. Surtout, la Mercedes n’a subi aucun dommage – ce qui a accru les soupçons dans le paddock – mais Rosberg a survécu indemne à la réunion des stewards.

Comparez maintenant ces incidents avec l’accident de Leclerc: non seulement le Monégasque a arraché la roue avant droite de la Ferrari lorsqu’il a heurté la barrière dans le virage, mais le coup de roue arrière qui a suivi a envoyé suffisamment de chocs à travers la transmission vers le moyeu gauche pour provoquer son abandon. de son grand prix à domicile sur le tour de reconnaissance.

Rapport: le crash de qualification de Leclerc n’est pas délibéré comme ‘Rascassegate’ – AlonsoCela semble-t-il comme si Leclerc avait conçu l’accident pour refuser la pole à Max Verstappen, une position dont le pilote Red Bull a effectivement hérité après que la Ferrari se soit enfoncée dans les stands et dans le garage? Pour un accident délibéré, ne cherchez pas plus loin que les dommages infligés à sa Renault par l’incident du “Crashgate” de Nelson Piquet Jnr, volontairement causé par le Brésilien pour déclencher une voiture de sécurité dont son coéquipier Alonso a bénéficié par conception.

En effet, selon une source, la FIA n’a trouvé aucune différence dans les entrées d’accélérateur et de direction de Leclerc entre son tour de “crash” et son effort précédent, sauf qu’il était un pouce ou deux plus à droite en entrant dans la piscine. Cela a fait toute la différence, cher donc.

Ainsi, le tollé après les qualifications était non seulement totalement erroné, mais soulève également la question : pourquoi modifier le règlement pour pénaliser un pilote qui est « dessus » dans les phases finales des qualifications mais qui s’écrase dans le processus ? Lors de son débriefing après la course, le directeur de course de la FIA, Michael Masi, a admis que la F1 pourrait envisager une réglementation similaire à celle appliquée en IndyCar et dans d’autres grands championnats.

“Je connais la règle IndyCar, qui est également une règle dans un certain nombre d’autres séries internationales FIA et championnats nationaux à travers le monde”, a-t-il déclaré. « Et nous allons l’examiner et, avec toutes les parties prenantes clés, déterminer si cela convient ou non. »

IndyCar garantit que les conducteurs ne peuvent pas bénéficier d’accidents délibérés Que dit alors la réglementation IndyCar à propos de tels incidents ? L’article 8.3.9 stipule : « Si une voiture provoque une condition rouge dans un segment, les deux meilleurs tours chronométrés de la voiture du segment doivent être refusés, la voiture ne peut pas continuer dans le segment et la voiture ne doit pas passer au segment suivant. . “

Selon les règles de l’IndyCar, Leclerc (ainsi que Schumacher et Rosberg) aurait perdu la pole position pour avoir déclenché des drapeaux rouges, tout comme tout pilote qui dépasse la limite sur n’importe quel circuit lors de n’importe quelle séance de qualification au cours de ce qui est le test de vitesse ultime d’un week-end de grand prix pénalisé par l’abandon de ses deux meilleurs tours.

Potentiellement tout ce bouleversement car les circonstances uniques de Monaco ont engendré trois incidents en 15 ans, dont un seul a été jugé délibéré…

Le fait est que le circuit routier de Monaco pose le plus grand défi de conduite de précision, étant dépourvu de zones de ruissellement, sauf là où le système routier local les fournit par hasard. Ainsi, les accidents se produiront lorsque les pilotes donneront tout (et plus), mais c’est sûrement l’essence de la F1. Menacez une pénalité et ils reculeront par prudence, privant les fans du spectacle des pilotes à la limite absolue alors qu’ils rasent les barrières.

Comme la F1 l’a découvert trop souvent avec ses changements de règles instinctifs, il y aura forcément des conséquences imprévues, qui pointent ensuite la tête ailleurs, exigeant encore un autre changement de règle, puis un autre et ainsi de suite. L’incident de Leclerc a été extrêmement coûteux pour lui et la Scuderia, et vous pouvez parier que les deux ont appris une leçon. L’expérience est le meilleur professeur, pas un changement de règle improvisé importé d’une autre série.

Espérons que Masi et la F1 trouveront que le règlement IndyCar n’est “pas adapté” à la F1 dans son ensemble.

