La F1 a-t-elle encore un angle mort pour un contact délibéré ? · Fans de course

La deuxième collision entre Lewis Hamilton et Max Verstappen a démontré que la Formule 1 connaît son combat de championnat le plus férocement disputé depuis une génération.

Le duo avait déjà croisé le fer à plusieurs reprises sur la piste avant leur première collision au Grand Prix de Grande-Bretagne en juillet. A Monza, la première fois que les deux prétendants au titre s’étaient battus roue contre roue depuis, ils se sont à nouveau enchevêtrés.

Auparavant, les deux se sont affrontés proprement – ​​à peu près – à Bahreïn, Imola, Algarve, Catalunya et Paul Ricard. Mais il y a eu des quasi-accidents au départ à Imola et en Catalogne, où Hamilton a pris des mesures d’évitement pour s’assurer que les mouvements intransigeants de Verstappen n’entraînent pas de contact.

Dernièrement, Hamilton a été moins disposé à reculer, notamment à Silverstone. C’est assez évident pourquoi – Red Bull a eu une voiture légèrement plus rapide sur l’équilibre au cours de la saison jusqu’à présent et Hamilton ne peut pas se permettre de laisser passer des opportunités de marquer des points.

Lors des escarmouches précédentes entre les deux, Hamilton avait trop peu à gagner pour forcer l’issue. Maintenant, chaque fois que les deux se rencontrent sur la bonne voie, c’est une question de force irrésistible rencontre un objet immobile.

Flashback : GP du Japon 1989 – La chicane Suzuka de Prost refuse le titre à SennaC’est très bien tant que les deux se battent durement et respectent les règles telles qu’elles les comprennent. Mais, peut-être inévitablement, des insinuations ont été faites selon lesquelles certaines collisions n’étaient peut-être pas entièrement exemptes de malveillance. Alors que les pilotes eux-mêmes ne sont pas allés aussi loin avec leurs mots, leurs chefs d’équipe l’ont fait, mais ont ensuite adouci leurs positions.

Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a initialement accusé Hamilton de “conduite sale” après la collision qui a laissé Verstappen dans les barrières de Silverstone. Plus tard, après l’échec de la tentative de Red Bull de provoquer une pénalité plus sévère pour Hamilton, Horner a clarifié “nous n’avons à aucun moment dit dans notre soumission qu’il s’agissait d’une action délibérée”.

Chez le vis-à-vis de Monza Horner chez Mercedes, Toto Wolff, a accusé Verstappen d’avoir commis une « faute tactique » sur Hamilton. L’analogie était appropriée: comme les commissaires l’ont décidé plus tard, Verstappen n’était jamais assez loin aux côtés de Hamilton pour qu’une passe soit activée, ce qui a incité certains à soupçonner qu’il n’avait persisté dans le mouvement que pour empêcher Hamilton de grignoter son avance de points. . Comme Horner, Wolff a par la suite réduit la rhétorique. “On pourrait y voir une faute tactique avec le parti pris que chacun de nous doit simplement reconnaître”, a-t-il concédé.

Alors qu’aucune des deux parties n’est encore prête à accuser ouvertement l’autre d’avoir commis une opération à emporter cynique, la tension entre elles augmente. Il n’y a que cinq points entre les prétendants au titre, les enjeux sont énormes et il leur reste encore huit courses pour éviter de se heurter.

Flashback : GP du Japon 1990 – Senna remporte le deuxième championnat du monde en éliminant ProstLes contacts délibérés sont rares en Formule 1, pour des raisons évidentes. Frapper intentionnellement un rival dans une voiture de course à roues ouvertes capable de dépasser les 350 km/h est à la fois dangereux et contraire à l’éthique. Pour que cela se produise, non seulement quelqu’un doit succomber à cette tentation, mais l’incitation à le faire doit être suffisamment élevée – par exemple, un championnat du monde est en jeu.

Cela explique les quelques exemples clairs que nous avons vus à ce jour, bien qu’ils aient tous été contestés à l’époque et que certains le soient encore. Dans la plupart des cas, la F1 n’a pas réagi ou n’a pas reconnu qu’une collision délibérée s’était produite.

Quand Alain Prost a frappé Ayrton Senna à Suzuka en 1989, remportant ainsi le titre, il est resté impuni. Par conséquent, lorsque Senna a répondu en nature sur la même piste 12 mois plus tard – à des vitesses beaucoup plus élevées – il s’en est également tiré, même lorsqu’il a admis plus tard que c’était intentionnel.

La collision championne de Michael Schumacher avec Damon Hill en 1994 n’a attiré aucune sanction, contrairement à lorsqu’il a tenté la même chose sur Jacques Villeneuve trois ans plus tard. À cette occasion, pourrait-on cyniquement noter, il était beaucoup plus facile d’infliger une punition, car cela n’impliquait pas de retirer le titre de Schumacher.

Néanmoins, feu Max Mosley, qui était président de la FIA lors des deux derniers scandales, a par la suite affirmé que le précédent établi en 1997 serait utilisé pour priver un pilote du championnat du monde s’il le gagnait en éliminant délibérément un rival. Plus de deux décennies plus tard, cette affirmation n’a pas encore été mise à l’épreuve (bien que nous ayons vu une autre collision délibérée – entre Nelson Piquet Jnr et un mur – que le contrôle de course a négligé à l’époque).

Flashback – GP d’Australie 1994 : le premier titre de Schumacher entaché d’un affrontement avec HillLa F1 est-elle plus proche d’une répétition que jamais ? Verstappen contre Hamilton devient physique d’une manière que Schumacher-Alonso, Alonso-Vettel, Vettel-Hamilton et même Hamilton-Rosberg ne l’ont jamais vraiment fait, à quelques exceptions près (Espagne 2016, Azerbaïdjan 2017).

Peut-être que dans quelques courses, Silverstone et Monza ressembleront à des écarts par rapport à la norme. Mais dans la perspective actuelle, cela ressemble à une situation qui se détériore.

Cependant, ce point de vue n’est pas nécessairement partagé par le directeur de course de Formule 1, Michael Masi, qui a souligné que les commissaires sportifs considéraient les incidents individuellement. « Du point de vue de la FIA, avec les commissaires sportifs, nous examinons chaque incident selon son mérite, peu importe si c’est Lewis, si c’est Max, si c’est n’importe qui », a-t-il souligné. “Chaque incident est examiné sur le fond de l’incident.”

Masi est naturellement méfiant à l’idée d’être perçu comme étant du côté de l’équipe ou du pilote. « Le modèle d’escalade est une perception pour certains, selon la personne que vous cherchez à soutenir. Je pense que si vous demandez à Christian, vous obtenez probablement une perspective complètement différente [to Wolff].

Flashback – GP d’Europe 1997 : Villeneuve remporte le titre alors que l’attaque de Schumacher le fait expulser«Je ne vais pas entrer dans les jeux. Nous avons un championnat très serré et passionnant entre deux pilotes fantastiques, et c’est la partie sur laquelle nous devrions tous nous concentrer.

Nul doute que la Formule 1 devrait être reconnaissante d’avoir un combat de championnat entre deux pilotes et équipes étroitement liés. Dans le même temps, le potentiel d’une conclusion insatisfaisante du championnat est évident. “J’espère que le championnat sera gagné sur la piste et non dans les barrières ou la salle des commissaires”, a observé Ross Brawn, directeur du sport automobile de F1, après Monza.

Les deux pilotes ont fait des erreurs et les deux ont été punis pour elles. C’est maintenant l’occasion de dire tranquillement aux deux d’entre eux pour s’assurer que cela n’aille pas plus loin que cela, et une promesse de sanctions beaucoup plus sévères si c’est le cas.

