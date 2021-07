La F1 a «un certain nombre d’options» pour remplacer Melbourne

in

La Formule 1 dispose d’un “nombre d’options” pour remplacer le Grand Prix d’Australie 2021, qui a été officiellement annulé mardi.

La pandémie en cours a signifié que le Grand Prix d’Australie, l’ouverture traditionnelle de la saison de F1, a été initialement reporté à novembre avant l’annonce mardi de l’annulation de la course.

“Nous sommes profondément déçus que pour une deuxième année consécutive, les fans de MotoGP et de Formule 1 ne puissent pas voir les meilleurs pilotes et pilotes du monde s’affronter sur les merveilleux circuits du Grand Prix de Phillip Island et d’Albert Park”, a déclaré le président de GP Corporation. Paul Petit.

“Nous apprécions le défi auquel l’Australie est confrontée avec les restrictions actuelles des voyages internationaux et l’importance des vaccinations.”

L’Australie a une période de quarantaine obligatoire de 14 jours pour toutes les personnes entrant dans le pays. Ce n’est pas possible pour la F1 étant donné que les équipes n’ont que 10 jours après le GP du Brésil pour s’installer à Melbourne.

La Formule 1 avait vanté l’idée d’une biosphère afin de permettre au personnel du sport d’entrer sans avoir besoin de mettre en quarantaine.

Ces pourparlers ont échoué alors que le nombre de Covid-19 en Australie augmentait et que le deuxième État le plus peuplé du pays était enfermé.

Malgré l’annulation de la course, le chef de la Formule 1, Stefano Domenicali espère que le calendrier restera à 23 courses, révélant qu’il existe des options pour remplacer le GP d’Australie.

“Bien qu’il soit décevant de ne pas courir en Australie cette saison, nous sommes confiants de pouvoir livrer une saison de 23 courses en 2021”, a-t-il déclaré.

« Nous avons un certain nombre d’options à faire avancer pour remplacer la place laissée vacante par le Grand Prix d’Australie.

“Nous travaillerons sur les détails de ces options dans les semaines à venir et fournirons d’autres mises à jour une fois ces discussions terminées.”

Ces options incluent un Grand Prix de Chine, l'événement de Shanghai le premier annulé avant même la saison 2021 a commencé.

Il est également possible que Bahreïn accueille deux grands prix comme il l’a fait la saison dernière.

Le GP de Sakhir s’est déroulé sur l’ovale extérieur de Bahreïn avant que le sport ne coure sur la piste traditionnelle de Formule 1 pour le Grand Prix de Bahreïn.

Cela pourrait voir un changement de date pour la manche 21, constituant la première course d’un triple avec l’Arabie saoudite et Abu Dhabi pour clôturer la saison.

