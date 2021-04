La F1 annonce un contrat de 10 ans pour le Grand Prix de Miami et débute en 2022

La Formule 1 a officiellement annoncé un accord de 10 ans pour commencer à accueillir une deuxième course aux États-Unis – le Grand Prix de Miami – à partir de 2022 et au-delà.

Le Grand Prix de Miami aura lieu au stade Hard Rock des Dolphins de Miami, où une toute nouvelle piste de 5,41 km et 19 virages sera construite pour que les 20 pilotes s’attaquent à partir de la saison prochaine.

L’annonce marque la fin d’une bataille incroyablement longue essayant d’ajouter une deuxième course américaine à Miami, avec une opposition locale féroce se révélant être un obstacle majeur pour la Formule 1.

Cependant, le dernier obstacle a été récemment franchi après que le conseil municipal de Miami a voté pour que la course ait lieu, étant entendu que la Formule 1 adhèrera à un «protocole d’accord».

“Nous sommes ravis d’annoncer que la Formule 1 courra à Miami à partir de 2022”, a déclaré Stefano Domenicali, président-directeur général de la Formule 1.

«Les États-Unis sont un marché de croissance clé pour nous, et nous sommes très encouragés par notre présence croissante aux États-Unis, qui sera encore soutenue par cette deuxième course passionnante.

«Nous travaillerons en étroite collaboration avec l’équipe du Hard Rock Stadium et de la FIA pour nous assurer que le circuit offre des courses passionnantes mais laisse également une contribution positive et durable aux habitants de la communauté locale.

«Nous sommes reconnaissants à nos fans, aux élus de Miami Gardens et à l’industrie touristique locale pour leur patience et leur soutien tout au long de ce processus. Nous sommes impatients de présenter le plus grand spectacle de course de la planète à Miami pour la première fois de l’histoire de notre sport.

Tom Garfinkel, vice-président, président et chef de la direction du Hard Rock Stadium, a ajouté: «Le campus de divertissement du Hard Rock Stadium à Miami Gardens existe pour accueillir les plus grands événements mondiaux au profit de toute la grande région de Miami et la course de Formule 1 est aussi grande qu’elle. obtient.

«Nous avons travaillé avec des concepteurs spécialisés pour créer un circuit qui, selon nous, la Formule 1 et la FIA, offrira de belles courses et nous espérons créer les meilleures expériences de fans uniques de sa catégorie qui reflètent la nature diversifiée et dynamique de Miami.

«Je tiens à remercier les élus de la Formule 1 et les élus de Miami Gardens et du comté de Miami Dade pour avoir œuvré pour amener cet événement extrêmement percutant ici pour les années à venir.»

