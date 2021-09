La F1 annule les derniers essais à Sotchi en raison de la pluie · .

La Formule 1 a confirmé que sa dernière séance d’essais pour le Grand Prix de Russie n’aurait pas lieu en raison de fortes pluies sur l’Autodrom de Sotchi.

Alors que la pluie tombait sur le circuit et que les prévisions indiquaient qu’elle se poursuivrait tout au long de l’heure d’essais prévue, la direction de course a pris la décision de ne pas organiser la séance.

“Ayant reçu une demande du directeur de course et du directeur de course, conformément à l’article 15.3 a) du Règlement Sportif de Formule 1, et aux articles 11.9.3.m et 11.9.3.o du Code Sportif International de la FIA, décider, dans l’intérêt de la sécurité, de modifier le programme officiel en annulant la troisième séance d’essais libres pour cause de force majeure.

« Aux fins du règlement et des délais associés, la troisième séance d’essais libres sera

considéré comme ayant eu lieu, sauf avis contraire du directeur de course.

La séance devait commencer à 12 heures, heure locale. La prochaine séance de Formule 1 qui doit avoir lieu est celle des qualifications à 15h, heure locale. Les prévisions météorologiques indiquent que la pluie pourrait s’atténuer d’ici là.

La pluie a déjà causé d’autres modifications à l’horaire d’aujourd’hui. La course de Formule 3 du matin a été avancée et organisée hier, tandis que la course d’ouverture de Formule 2 a été reportée.

Une autre course de Formule 3 doit avoir lieu à 13h40, heure locale, et la deuxième course de Formule 2 devait avoir lieu après les qualifications de F1 à 16h45.

