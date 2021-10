La F1 aura plus de tours de qualification de sprint en 2022 mais peut-elle corriger les contradictions du format ? · Fans de course

Après avoir effectué deux essais de son format de «qualification de sprint», avec un autre à venir au Brésil, la Formule 1 en prévoit six autres l’année prochaine.

Comme . l’a révélé hier, la Commission F1 a accepté en principe d’organiser une demi-douzaine d’autres épreuves de qualification pour le sprint en 2022. Le Conseil mondial du sport automobile devrait entériner la décision.

Ce qui reste cependant peu clair, c’est comment le sport entend remédier aux défauts et aux contradictions suscités par son expérience avec le format. La F1 a insisté à plusieurs reprises sur le fait que les fans adorent le changement, passant sous silence la réaction clairement plus critique de bon nombre de nos lecteurs et de ceux des médias sociaux.

Il est trop tôt pour dire si les qualifications de sprint peuvent convaincre ses sceptiques ou attirer suffisamment de nouveaux fans dans le sport pour compenser ceux qui pourraient en être rebutés. L’argument le plus convaincant pour la qualification de sprint est qu’elle attire plus de globes oculaires en remplaçant les séances d’entraînement par une action compétitive. Mais avec le calendrier F1 2022 qui devrait s’étendre à 23 manches, combien de personnes trouveront le temps de regarder 50 sessions de compétition en 52 semaines ?

Monaco est interdit pour le spectacle du sprint. Les éloges de la F1 sur le format soulèvent une autre contradiction : si les qualifications de sprint sont supérieures, pourquoi ne pas les utiliser à chaque week-end de course ?

L’argument de la F1 est que cela ne conviendrait pas sur certaines pistes, comme Monaco, car les dépassements y sont si difficiles. Mais c’est un réquisitoire de n’importe quoi, c’est le circuit, pas le format. Si le problème de dépassement à Monaco était si grave, la F1 n’y courrait pas du tout. Et à part ce seul circuit, qui est une valeur aberrante parmi tant d’autres à bien des égards, y a-t-il vraiment autant de pistes qui seraient « inappropriées » pour les courses de qualification de sprint ?

Cela souligne également le fait que la F1 n’a pas encore répondu de manière satisfaisante à une question vitale soulevée par les qualifications au sprint : pourquoi certaines manches du championnat du monde devraient-elles valoir plus de points que d’autres ?

Les deux épreuves de qualification de sprint organisées jusqu’à présent n’ont largement pas tenu leurs promesses de courses spectaculaires dans lesquelles les pilotes, libérés de la nécessité de préserver la durée de vie des pneus ou du moteur, pousseraient à fond dans la poursuite d’une meilleure position de départ pour le grand Prix. Et, s’ils sont à la pointe, une poignée de points supplémentaires.

Au lieu de cela, les qualifications de sprint ont à nouveau souligné des points familiers sur les lacunes des courses de F1 modernes. Une fois que l’excitation du départ s’est calmée et que le peloton s’est étendu, l’aérodynamisme des voitures rend les dépassements trop difficiles.

Hamilton a profité de règles de pneus plus libres à Monza (sans doute, en donnant aux pilotes le libre choix de pneus pour les deux courses, les qualifications de sprint ont montré que la F1 pourrait créer des stratégies plus intéressantes en supprimant la «règle des pneus Q3» à tous les événements, ce que les lecteurs de . ont indiqué précédemment qu’ils voulaient voir.)

Certains pilotes ont suggéré que la F1 doit encourager la variation des temps au tour entre les voitures pour augmenter les dépassements dans les courses de sprint. « Mon sentiment est que le sprint est trop court et que les voitures roulent à fond à chaque tour et qu’il n’offre pas assez d’opportunités entre les voitures pour pouvoir dépasser », a déclaré George Russell après la dernière épreuve de sprint.

« Normalement, lorsque vous voyez un dépassement, c’est à cause d’un delta de pneu. Si tout le monde y va, Mercedes et Red Bull sont à quelques dixièmes, alors McLaren et les voitures suivantes sont à quelques dixièmes et ainsi de suite. Vous n’avez cette opportunité de dépassement qu’avec le delta des pneus et la course de 100 kilomètres ne vous a pas donné cette opportunité.

Mais cela contredit un argument clé pour le format de sprint, à savoir qu’une course plus courte encouragerait les pilotes à pousser à fond et à créer des courses plus excitantes. De plus, si les courses de qualification pour le sprint étaient prolongées au-delà de leur distance actuelle d’un tiers du Grand Prix, seraient-elles encore assez courtes pour appeler des « sprints » ?

La contradiction la plus flagrante des qualifications de sprint a toujours été son nom : l’insistance de la F1 à désigner une course comme une séance de « qualification ». Cela vient d’en haut : le président de la FIA, Jean Todt, a clairement indiqué qu’il n’accepterait pas que les sessions soient appelées « courses ».

Il existe d’autres problèmes de nomenclature, notamment l’idée que la pole position n’est plus décidée par une véritable séance de qualification. Même les pilotes de F1 ont décrit la redéfinition de la pole position comme « faux ».

Mais ces chicanes sur les noms ne sont pas que des problèmes de surface. Changer fondamentalement les traditions qui perdurent depuis le premier tour du championnat du monde allait toujours être une décision controversée.

Le directeur du sport automobile de F1, Ross Brawn, a indiqué que ce problème serait résolu. Une solution peut être de séparer l’épreuve de sprint des qualifications et d’en faire une course distincte et autonome. Mais l’itinéraire ne peut que conduire à plus de contradictions, notamment avec l’opposition claire de Todt aux courses de sprint en F1.

La F1 pourrait avoir des courses de sprint de style F2. En supprimant l’aspect de mise en grille du format de sprint, une autre incitation sera nécessaire pour que les pilotes courent plutôt que de s’asseoir et de préserver leurs voitures. Offrir plus de points est un itinéraire évident, comme l’a suggéré le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, lorsque . l’a interrogé sur le changement la semaine dernière.

« Si nous faisions plus [sprint events] alors peut-être que le format global doit être modifié », a-t-il déclaré. « Combien de points sont attribués, est-ce vraiment trois, deux, un ou faut-il remonter à la 10e place, sans sous-estimer le grand prix ? »

Le commentaire de Wolff saisit parfaitement cette contradiction. Les courses de qualification de sprint actuelles couvrent un tiers de la distance du Grand Prix mais offrent moins d’un huitième de la récompense de l’épreuve de dimanche en termes de points.

Si la F1 devait attribuer le top 10, alors – en supposant qu’ils ne traiteront pas en fractions de points – la valeur de terminer dixième dans une course de sprint serait d’au moins un point, la même chose qu’un grand prix. Cela sous-évaluerait évidemment le grand prix.

Alternativement, il pourrait emprunter à l’exemple de la Formule 2. Il utilise le même système de points que la F1 pour ses courses principales, puis donne 15 à un vainqueur de course de sprint, jusqu’à 1 pour la huitième place. Celles-ci sont dans une proportion à peu près similaire à leurs distances de course de 170 et 120 kilomètres respectivement. En adoptant un principe similaire, la F1 pourrait donner huit points à un vainqueur d’une course de sprint jusqu’à un point pour la huitième place.

Si la F1 emprunte la voie des courses de sprint autonomes, elle imitera essentiellement le format de la F2, qui l’année prochaine aura des courses de sprint le samedi et des courses plus longues le dimanche. En plus d’accepter cette similitude, cela augmentera également la probabilité que le championnat du monde puisse être décidé en dehors d’un grand prix.

Les deux scénarios saperaient et dévalueraient sans doute le statut des Grands Prix, ce que la F1 a déclaré qu’elle est impatiente de ne pas faire, et c’est la principale préoccupation de Todt. Mais peut-être que la promesse de globes oculaires supplémentaires et de revenus plus importants s’est avérée trop importante pour que cela soit plus longtemps pris en compte.

