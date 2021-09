La F1 aurait-elle dû attribuer des points pour le GP de Belgique d’un tour ? · Fans de course

La décision de la Formule 1 d’attribuer des points pour le Grand Prix de Belgique du week-end dernier s’est avérée très controversée.

La visite annuelle du championnat à Spa-Francorchamps a été un échec. Seuls trois tours de course ont été effectués, qui se sont tous déroulés derrière la Safety Car.

Selon les règles de la Formule 1, le classement final de la course était établi sur la base d’un seul tour de course. Cependant, la FIA a déterminé que la course remplissait les critères minimaux d’attribution de demi-points, soit plus de deux tours effectués, le vainqueur Max Verstappen ayant franchi la ligne d’arrivée à trois reprises.

La décision d’attribuer des points était particulièrement controversée car la course n’a officiellement commencé qu’après un retard de plusieurs heures lorsque les voitures ont été envoyées dans une tentative infructueuse d’obtenir un drapeau vert. Certains ont affirmé que cela avait été fait uniquement pour justifier l’attribution de certains points, bien qu’aucune course n’ait eu lieu.

D’autres championnats du monde organisés par la FIA, tels que le Championnat du monde d’endurance, n’attribuent pas de points si aucun tour de course sous drapeau vert n’a été effectué. Hier, le président de la FIA, Jean Todt, a confirmé qu’à la suite de la course controversée de la F1, ses règles seront réévaluées, y compris le mécanisme d’attribution des points.

Mais était-il juste de donner des points aux pilotes après l’événement très inhabituel du week-end dernier de toute façon ?

Pour

L’ordre dans lequel les pilotes ont pris le départ n’est pas arrivé par hasard, il a été décidé lors d’une séance de qualification conventionnelle. Il n’est pas rare que les résultats des courses de Formule 1 ressemblent beaucoup à l’ordre des qualifications, comme à Monaco, et c’était peu différent de cela.

Contre

La récompense d’une bonne performance en qualifications est une bonne position de départ pour la course – mais aucune course n’a eu lieu. Si les pilotes avaient effectué 30 tours de course à fond, puis qu’une tempête s’était abattue sur laquelle la course s’était arrêtée, ils auraient marqué le même nombre de points.

je dis

Même les pilotes qui ont récolté des points relativement importants le week-end dernier – comme Sebastian Vettel, qui a réalisé son troisième meilleur score individuel de la saison – n’étaient pas contents qu’un bref tour derrière la Safety Car compte pour le championnat. C’est assez bon pour moi.

Mais l’incohérence par rapport aux autres grilles de la série est encore plus marquée. Si le Championnat du Monde d’Endurance a le bon sens de comprendre que vous ne pouvez pas laisser des voitures traîner derrière la Safety Car pendant quelques tours et prétendre que c’est une course, la F1 devrait aussi le faire.

Vous dites

Des points auraient-ils dû être attribués pour le Grand Prix de Belgique d’un tour du week-end dernier ? Votez ci-dessous et donnez votre avis dans les commentaires.

Pensez-vous que la F1 aurait dû attribuer des points pour le Grand Prix de Belgique 2021 ?

Tout à fait d’accord (11 %)Plutôt d’accord (11 %) Ni d’accord ni en désaccord (4 %) Légèrement en désaccord (11 %) Fortement d’accord (61 %) Sans opinion (4 %)

Nombre total d’électeurs : 28

Un compte . est requis pour voter. Si vous n’en avez pas, créez un compte ici ou en savoir plus sur l’enregistrement ici. Lorsque ce sondage est fermé, le résultat sera affiché à la place du formulaire de vote.

