La F1 bat le record de 30 ans de la course la plus courte de l’histoire · .

La « course » ridicule de la Formule 1 à Spa-Francorchamps hier a créé plusieurs nouvelles lignes inhabituelles dans le livre d’histoire.

Le record du grand prix le plus court de tous les temps, qui dure depuis près de 30 ans, est finalement tombé. Il a été fixé au Grand Prix d’Australie en 1991.

Cette course a été lancée, signalée par un drapeau rouge et n’a jamais repris. Il a duré 14 tours, au bout desquels la piste était jonchée de débris et le vainqueur Ayrton Senna saluait avec colère alors qu’il passait les stands, exhortant les officiels à arrêter la procédure.

La Safety Car n’était pas en service alors qu’hier les pilotes ont passé toute la « course » derrière elle. La décision sur le classement de la course était compliquée : les pilotes ont effectué un tour de formation et un tour derrière la Safety Car, seulement pour que la procédure de départ soit interrompue. Ils sont ensuite revenus en piste et ont bouclé deux tours supplémentaires derrière la Safety Car.

La victoire d’un tour de Verstappen était un résultat bizarre. Sans ce dernier, le résultat de la course n’aurait pas compté. Comme le résultat de la course doit être tiré du tour précédant la suspension, selon les règles, le classement final était basé sur un seul tour de course.

Le Grand Prix de Belgique 2021 est donc désormais la course de F1 la plus courte de tous les temps avec un tour. Mais à proprement parler, c’est encore moins que cela.

Le document officiel de classement de la course indique que la distance finale de la course était inférieure à la longueur d’un tour – 6,88 kilomètres au lieu de 7,004 km. C’est parce qu’il y a un décalage de 124 mètres entre la ligne de départ et la ligne d’arrivée qui doit être pris en compte. C’était donc la course qui a duré moins d’un tour.

Néanmoins, de manière litigieuse, des points ont été attribués. Comme la course n’a pas atteint 75 % de distance (elle a manqué de 32 tours), des demi-points ont été attribués. Ce n’était que la sixième fois que cela se produisait dans les 1 047 manches de championnat du monde disputées jusqu’à présent.

Les deux premiers d’entre eux ont eu lieu en 1975. Le Grand Prix d’Espagne de cette année-là a été interrompu lorsque la voiture de Rolf Stommelen a heurté plusieurs spectateurs, et quatre personnes ont été tuées. Plus tard dans l’année, de fortes pluies ont forcé la fin prématurée du Grand Prix d’Autriche, et la pluie a été à l’origine de tous les autres cas de ce genre depuis.

Remarquablement, sur les six à ce jour, la moitié a été remportée par McLaren. Si Lando Norris avait réussi sa tentative audacieuse pour la pole position samedi, nous aurions très bien pu décrocher une quatrième place.

RaceCircuitLapsDistanceWinning driverWinning teamPoints1975 espagnol du Grand PrixMontjuich Park29109.91kmJochen MassMcLaren4.51975 autrichienne du Grand PrixOsterreichring29171.419kmVittorio BrambillaMarch4.51984 Monaco Grand PrixMonaco31102.672kmAlain ProstMcLaren4.51991 Australian Grand PrixAdelaide1452.92kmAyrton SennaMcLaren52009 Malaisie Grand-PrixSepang international Circuit31171.833kmJenson ButtonBrawn GP52021 belge Grande-PrixSpa Francorchamps16.88kmMax VerstappenRed Bull12.5

Niki Lauda a remporté le championnat du monde 1984 avec la plus petite marge d’un demi-point, en raison des points marqués par son coéquipier à Monaco. Cependant, la course d’hier ne rend pas cela possible cette année, puisque Verstappen et Hamilton ont pris un demi-point dans leurs scores.

Rapport: Button gagne à nouveau mais la pluie arrête le jeu à SepangLa Formule 1 n’a officiellement crédité aucun pilote du tour le plus rapide. C’est probablement parce que le seul tour qui a été officiellement bouclé a commencé dans les stands et s’est déroulé derrière la voiture de sécurité. Il n’y a jamais eu auparavant de course de F1 où aucun pilote n’avait réalisé le tour le plus rapide.

La 16e victoire de Verstappen le place à égalité avec Stirling Moss, les deux partageant désormais le record du plus grand nombre de victoires en Grand Prix sans titre de champion du monde. Verstappen a également décroché sa neuvième pole position, lui donnant le même numéro que Charles Leclerc.

George Russell a placé Williams au premier rang de la grille pour la première fois depuis 2017 et, dans les conditions étranges de la course, a également mis fin à leur attente de quatre ans pour un podium.

Avez-vous repéré d’autres statistiques et faits intéressants du Grand Prix de Belgique ? Partagez-les dans les commentaires.

