La F1 confirme un accord à long terme avec le Qatar et finalise le calendrier 2021 · .

La Formule 1 a confirmé qu’elle organiserait sa première course au Qatar comme l’une des dernières manches de sa saison 2021.

Le circuit international de Losail, au nord de Doha, au Qatar, accueillera le championnat du monde pour la première fois, comme l’a révélé . en juillet.

La piste a également signé un contrat de 10 ans pour organiser le championnat du monde, à partir de 2023.

L’espace pour un grand prix le 21 novembre était resté ouvert depuis l’annulation du Grand Prix d’Australie pour la deuxième année consécutive. La première visite du sport au Qatar a eu lieu le 21 novembre, concluant une série de trois événements consécutifs avec le Mexique et le Brésil.

Losail fait régulièrement partie du calendrier du championnat du monde Moto GP. Il a déjà accueilli la manche d’ouverture de la série éphémère GP Masters en 2006 et a été visité par GP2 Asia en 2009. Le championnat du monde des voitures de tourisme a également couru sur le site pendant plusieurs années.

La nouvelle course du Qatar n’apparaîtra pas dans le calendrier F1 2022, en raison de l’intention du pays d’organiser la Coupe du monde de football de la FIFA.

Données de piste : Circuit international de LosailLe président-directeur général de la Formule 1, Stefano Domenicali, a exprimé sa gratitude au lieu pour l’organisation de la course, qui aura lieu dans moins de deux mois.

“La fédération et les autorités du Qatar Motor and Motorcycle ont été incroyables et ont agi à grande vitesse pour garantir que la course puisse avoir lieu cette saison sur le circuit de Losail, célèbre pour beaucoup comme hôte du Moto GP”, a déclaré Domenicali.

«Nous avons montré que nous pouvons continuer à nous adapter et il y a un énorme intérêt pour notre sport et l’espoir de nombreux endroits d’avoir un grand prix. L’énorme effort de toutes les équipes, de la F1 et de la FIA a permis de livrer un calendrier de 22 courses, quelque chose de très impressionnant au cours d’une année difficile et dont nous pouvons tous être fiers.

Calendrier 2021 F1 mis à jour

