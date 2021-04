La F1 conservera son calendrier de 23 courses en 2022 après l’ajout de Miami · .

L’ajout du Grand Prix de Miami au calendrier de la Formule 1 2022 n’élargira pas le calendrier au-delà de son record actuel de 23 courses, a déclaré le PDG du championnat, Stefano Domenicali.

La F1 a annoncé aujourd’hui qu’elle ajouterait une nouvelle manche du championnat à Miami Gardens l’année prochaine. Domenicali a confirmé que la course aura lieu au deuxième trimestre de 2022, indiquant qu’elle se déroulera probablement à peu près au même moment que le Grand Prix du Canada.

Cependant, le commentaire de Domenicali selon lequel la série «comprend 23» manches pour la saison prochaine indique que l’une des courses du calendrier 2021 F1 n’aura pas lieu l’année prochaine.

L’autre manche américaine de F1 sur le Circuit of the Americas au Texas fait partie de ces courses qui n’ont pas encore conclu de nouvel accord pour l’année prochaine. Cependant, Domenicali a déclaré qu’il entendait que la course de Miami soit l’une des deux visites aux États-Unis.

«Nous avons toujours dit que les États-Unis sont un domaine très important sur lequel nous devons développer notre activité», a-t-il expliqué. «Il y a beaucoup d’opportunités.

«Avoir deux courses aux États-Unis signifie que nous avons pris la bonne direction pour notre stratégie pour l’avenir. Nous les garderons séparés afin de donner le bon espace pour les deux, et c’est vraiment crucial. »

Il a admis que l’ajout d’une autre course en Amérique pourrait se faire au détriment d’une manche en Europe. “Je pense que c’est une possibilité car nous devons être réalistes, nous ne pouvons pas avoir 52 week-ends en Formule 1”, a déclaré Domenicali en réponse à une question de ..

«Mais la bonne chose est que nous avons beaucoup d’intérêt qui nous permettront de créer des événements uniques avec la juste valeur. Et nous allons mélanger le besoin stratégique de développement de la Formule 1 dans certains pays avec des lieux historiques où nous savons que la Formule 1 doit rester. C’est donc la beauté d’avoir ces nombreuses opportunités devant nous. »

Circuit de Miami Gardens F1: La confirmation tant attendue du nouvel accord de 10 ans de F1 pour courir à Miami a été chaleureusement accueillie par les équipes, a ajouté Domenicali.

«Nous sommes fiers – ce n’est pas [just] moi – nous sommes fiers en tant que Formule 1 parce qu’en ce moment, surtout après 2020 [which was] si difficile, le défi en 2021, nous regardons vers l’avenir, nous jetons les bases d’un avenir incroyable de la Formule 1. Et c’est un jalon que nous voulions tous.

«Hier soir encore, lorsque nous avons partagé les informations avec toutes les équipes, tout le monde était vraiment ‘wow, c’est la bonne voie à suivre, c’est vraiment là que nous devrions être’. Et c’est vraiment la direction que je vais prendre pour un bel avenir pour notre Formule 1. »

Le pilote Red Bull Sergio Perez a été parmi ceux qui ont salué l’ajout de la course. «Courir aux États-Unis est toujours très amusant et j’apprécie un circuit urbain, c’est un bon défi.

«Je pense que Miami est un endroit idéal pour la Formule 1, c’est une ville très amusante et il y a beaucoup d’énergie à cet endroit. La communauté latino-américaine est assez nombreuse là-bas, donc j’ai vraiment hâte d’y aller bientôt.

