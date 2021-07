La F1 considérera “certainement” plus de points pour les futures courses de qualification de sprint · .

La Formule 1 envisagera « définitivement » d’attribuer plus de points pour les courses de qualification au sprint si le format est à nouveau utilisé après 2021, selon le directeur général de la série, Ross Brawn.

S’adressant à . dans une interview exclusive, Brawn a rendu son verdict sur les débuts des qualifications de sprint lors du Grand Prix de Grande-Bretagne le week-end dernier.

La nouvelle session, qui a eu lieu samedi après-midi, a été vue par une foule nombreuse à Silverstone et a été la première course de F1 diffusée en direct à la télévision terrestre britannique en 343 jours. Il a laissé Brawn, le directeur général de F1, “très satisfait”.

“L’essentiel était que nous ayons eu des courses passionnantes parce que les pilotes de course ne peuvent pas s’en empêcher”, a-t-il déclaré à .. “C’est pourquoi ils font ce qu’ils font.”

« Et nous avons eu des batailles fabuleuses. Ils étaient courts et pointus. Les équipes n’avaient pas leur mot à dire sur ce qui s’était passé pendant la course parce que cela dépendait uniquement des pilotes. Il n’y avait donc pas de stratégie, pas d’arrêts aux stands. Je lui donne un vote de succès et certainement une bonne plate-forme pour quelque chose à l’avenir.

La course de 17 tours du samedi a utilisé des réglages de voitures qui ont été décidés vendredi après les premiers essais, ce qui signifie que les voitures étaient en parc fermé un jour plus tôt et ont effectué les deuxièmes essais samedi dans les spécifications de la course.

Brawn a admis que c’était un inconvénient du format. “En FP2, peut-être qu’une partie de la légère frustration est due au fait que c’est le parc fermé, ils ne peuvent rien faire aux voitures”, a-t-il déclaré.

“Je pense donc que ce serait un point dont nous pourrions discuter avec les équipes et la FIA en tant que futur ajustement. Dans mon esprit, nous devrions avoir FP2, et il y avait beaucoup de course en cours. Cela a donné aux fans un certain engagement et ils ont vu des voitures courir. »

Les qualifications de sprint se tiendront ensuite au Grand Prix d’Italie en septembre. Il est peu probable que le format change de manière significative avant cette date et sa troisième et dernière apparition cette année lors d’un grand prix qui n’a pas encore été décidé.

“Vous pourriez envisager une ou deux choses, mais je ne pense pas qu’il y en aura de majeur”, a ajouté Brawn. “Ce que nous ne voulons pas, c’est changer le format du week-end, cela signifie que les fans doivent s’y adapter car nous ne le voulons certainement pas.”

Fonctionnalité : ce qui a fonctionné et ce qui a échoué dans l’expérience de qualification du sprint de la F1Cependant, Brawn a admis que le système de points du format – qui attribue trois au vainqueur, deux au deuxième et un pour le troisième – est quelque chose qu’il souhaite réviser. Il a révélé qu’il avait été initialement prévu que les qualifications pour le sprint reçoivent une valeur proportionnellement similaire à un grand prix, qui attribue 25 points au vainqueur.

“Si je suis honnête, nous avons commencé avec plus de points et nous sommes arrivés aux points que nous avons maintenant parce que nous étions un peu inquiets si le sprint finissait par décider du championnat si c’était en fin d’année”, a déclaré Brawn.

« Si vous aviez 10 points pour le sprint, alors – en fait, notre proposition initiale était un tiers parce que c’est le tiers d’une course. Mais je pense que c’est quelque chose qui peut être discuté.

«Je ne dirais pas que c’est verrouillé pour le moment. Il est certainement verrouillé pour cette année. Mais je pense que si nous allons de l’avant avec cela, ce sera certainement sur les points pour discuter si nous devrions le rendre plus attrayant, pour marquer plus de points.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Grand Prix de Grande-Bretagne 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix de Grande-Bretagne 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :